Geïrriteerde Ronaldo duwt staflid van tegenstander die vraagt om een selfie weg

Dinsdag, 9 mei 2023 om 07:41 • Jordi Tomasowa

Cristiano Ronaldo zit momenteel niet lekker in zijn vel. Met Al-Nassr bleef hij woensdagavond steken op een teleurstellend gelijkspel tegen Al-Khaleej. De Portugese sterspeler wist het net opnieuw niet te vinden en raakte zichtbaar geïrriteerd toen zichtbaar een staflid van de tegenstander na het laatste fluitsignaal een selfie met hem probeerde te maken.

Het was een frustrerende avond voor Ronaldo. De 38-jarige aanvaller zag tijdens het duel een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel. Hij raakte na afloop geïrriteerd op het moment dat een staflid van de tegenstander om een selfie vroeg. Ronaldo duwde de man vervolgens van zich af.

Het is de derde wedstrijd op rij waarin Ronaldo zijn frustraties toont. De Portugese international werd eind vorige maand woest nadat hem tegen Al-Raed (4-0 winst) een penalty was onthouden. Tijdens de bekeruitschakeling van zijn ploeg door Al-Wehda (0-1), botste de Portugees met reservespelers van zijn eigen selectie. Na afloop kon hij het vervolgens niet opbrengen om de matchwinner in de ogen te kijken en te feliciteren.

In de laatste vier officiële duels was Ronaldo slechts één keer trefzeker. Al-Nassr is al uit alle drie de bekertoernooien uitgeschakeld. Door de remise van maandagavond tegen Al-Khaleej loopt Al-Nassr bovendien grote averij op in de Saudische titelstrijd. Het gat met koploper Al-Ittihad bedraagt momenteel vijf punten met nog vier competitieduels op het programma.