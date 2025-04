Gefrustreerde Douglas Luiz en Juventus-kompaan Alisha Lehmann uit elkaar

Douglas Luiz werd afgelopen zomer met hoge verwachtingen binnengehaald bij Juventus. De Braziliaan is echter voornamelijk bankzitter en heeft zijn forste prijskaartje van 70 miljoen euro nog niet waar kunnen maken. De Braziliaan is gefrustreerd en wil vertrekken, wat hem volgens La Gazzetta dello Sport zijn relatie met Alisha Lehmann heeft gekost.

Luiz ging in 2023 voor de tweede keer een relatie aan met Lehmann, die net als de middenvelder profvoetballer is. Afgelopen zomer verliet Luiz Aston Villa voor Juventus, wat Lehmann deed besluiten om haar vriend achterna te reizen en in het vrouwenteam van I Bianconeri aan de slag te gaan.

Lehmann is gelukkig in Turijn en werd onlangs met Juventus kampioen van Italië. Bij de mannen gaat het dit seizoen een stukje minder. De Oude Dame staat op plek vier, waar vele clubs onder Juventus ook nog kans op maken.

Individueel gezien is de inbreng van Luiz beperkt. De achttienvoudig international kwam dit seizoen, mede door blessureleed, tot op heden tot slechts 799 speelminuten, verdeeld over 23 optredens over alle competities. In de laatste vier wedstrijden begon Luiz telkens op de bank en moest hij het stellen met een invalbeurt van vijf minuten tegen Parma.

Luiz is gefrustreerd over zijn bijrol in het Allianz Stadium en liet dat op social media weten met een reactie op een gebruiker op Instagram. "Ik ben hier niet alleen gekomen om foto's te maken. Ik wil dat het anders wordt. Ik kwam met een doel, ik luisterde naar mijn hart toen ik tekende."

“Nu wil ik dat je me antwoordt: waarom heeft een aanwinst als ik niet twee opeenvolgende wedstrijden in dit shirt gespeeld? Je kunt later tegen de pers zeggen wat je wilt: 'Douglas is niet fit.' Ben ik niet fit? Ik heb de hele voorbereiding gedaan en elke wedstrijd gespeeld."

"Ik had een van de beste seizoenen uit mijn carrière achter de rug, als een van de beste verdedigende middenvelders in de Premier League. Blessures hielden me tegen. Dat klopt. Maar hoe lang heb ik op de bank gezeten terwijl ik fit was? Heel lang. Deze blessures waren niet normaal. Ik ben nooit blessuregevoelig geweest, maar er zijn veel mogelijke oorzaken, waar ik liever niet over uitweid."

Luiz overweegt ondanks zijn tot 2029 lopende contract te vertrekken bij Juventus, dat niet blij is met de uitspatting van zijn speler op social media. Het ligt in de lijn der verwachting dat Juventus bereid is mee te werken aan een vertrek, ook gezien de hoge transferwaarde die Luiz nog altijd vertegenwoordigt.

Lehmann, die tot medio 2027 vastligt bij Juventus, is juist absoluut niet van plan Turijn te verlaten. De verschillende wensen van het tweetal ligt volgens La Gazzetta dello Sport ten grondslag aan het besluit om uit elkaar te gaan. Veelzeggend was het feit dat Luiz niet aanwezig was bij de kampioenswedstrijd van Juventus Vrouwen, op 18 april tegen AC Milan (2-0 winst).