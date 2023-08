Geertruida meldt zich na afketsen transfer met kort statement op Instagram

Woensdag, 9 augustus 2023 om 17:31 • Wessel Antes • Laatste update: 17:53

Lutsharel Geertruida heeft van zich laten horen na het afketsen van zijn transfer naar RB Leipzig. De 23-jarige centrumverdediger van Feyenoord plaatst een zwarte foto met daarbij de tekst: “We kunnen buigen, maar niet breken.” Het lijkt erop dat de Rotterdammer zich, ondanks het persoonlijke akkoord dat hij had met Leipzig, neerlegt bij de afgeketste deal. Het Duitse BILD maakte woensdagmiddag bekend dat Feyenoord de vraagprijs voor Geertruida heeft verhoogd naar minstens 36 miljoen euro, waardoor de Duitsers nu mikken op de komst van Castello Lukeba (Olympique Lyon).

Geertruida, die in De Kuip nog tot medio 2025 vastligt, lijkt zich zodoende te richten op een nieuw seizoen bij Feyenoord. Met zijn jeugdliefde gaat hij voor het eerst in zijn carrière spelen in de Champions League. De drievoudig international van Oranje speelde reeds 152 wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord. Daarin was Geertruida goed voor vijftien doelpunten en zes assists. Leipzig had een vaste transfersom van 30 miljoen euro over voor Geertruida, een bedrag dat middels bonussen nog met 2,5 miljoen euro had kunnen oplopen. Volgens de Duitse berichtgeving heeft Feyenoord de vraagprijs echter verhoogd naar 36 miljoen euro, waardoor een deal definitief van de baan is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Screenshot van de story die Geertruida op zijn Instagram heeft geplaatst.

Geertruida is bij Feyenoord momenteel de tweede aanvoerder, achter Oostenrijker Gernot Trauner. De fysiek sterke routinier is echter al maanden uit de roulatie met een knieblessure, waardoor Geertruida afgelopen vrijdag in het verloren Johan Cruijff Schaal-duel met PSV (0-1) al de band droeg. In de komende weken lijkt hij dat weer te gaan doen. Zondag komt de regerend landskampioen in actie tegen Fortuna Sittard. De Rotterdammers trappen het nieuwe seizoen van de Eredivisie om 14.30 uur af in de eigen Kuip. Geertruida gaat dit seizoen vermoedelijk met name als centrumverdediger aantreden, daar Feyenoord voor de rechtsbackpositie op korte termijn Bart Nieuwkoop gaat presenteren.