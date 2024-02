Geertruida geeft transferadvies nu ex-Feyenoorder sterren van de hemel speelt

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Lutsharel Geertruida, die op de stoel van transfermarktexpert gaat zitten op Crysencio Summervilles Instagram-pagina.

Crysencio Summerville is al het gehele seizoen on fire in de Championship. Alles wat de Nederlander aanraakt lijkt in goud te veranderen – hij produceerde al 14 goals en 7 assists in 28 wedstrijden – en afgelopen weekeinde was dat niet anders.

Summerville maakte twee van de drie goals bij Leeds United – Rotherham United (3-0), waaronder een onvervalste panenka. Als de 22-jarige aanvaller beelden van het duel op Instagram deelt, regent het dan ook reacties op het sociale medium.

Meerdere bekenden uit de voetbalwereld melden zich in de commentsectie, waaronder Geertruida. De Feyenoord-verdediger, die Summerville als klein jongetje al kende, schrijft: "Ja heel snel vertrekken in de zomer!!!" gevolgd door een vuuremoji.

Ook Antoni Milambo oogt redelijk stellig in zijn commentaar ("Slapen jij!!!"), terwijl Quilindschy Hartman iets hiëroglyfischer blijft (emoji van een frietverpakking).

In tegenstelling tot bovengenoemde reageerders speelde Summerville nooit een wedstrijd in Feyenoord 1. De rechtspoot vertrok in 2020 naar Leeds, wat uiteindelijk een schot in de roos bleek. voor beide partijen.

Sinds vorig seizoen timmert Summerville steeds meer aan de weg en inmiddels is hij onbetwist basisspeler bij Leeds. Feyenoord wilde zijn jeugdproduct graag terughalen deze winter, maar is al niet meer in staat dat financieel op te hoesten.

