Geertruida en Kasanwirjo delen in kleedkamerbeelden sneer uit aan Tadic

Dinsdag, 16 mei 2023 om 12:22 • Laatste update: 12:56

Lutsharel Geertruida en Neraysho Kasanwirjo hebben Dusan Tadic zondag tijdens de viering van de landstitel de maat genomen. Het tweetal kon het niet laten om de aanvoerder van Ajax op de hak te nemen. Javairô Dilrosun deelde op social media beelden uit de kleedkamer. "Pak schaal!", roept Kasanwirjo in het filmpje, dat op Twitter verder verspreid werd. "Pak schaal, papa!", zei verdediger Geertruida vervolgens in de camera. Het Feyenoord-duo refereert daarmee aan de uitspraak die Tadic in 2019 deed: “We need to be champion, to pak schaal.”

8 & 9 jaar in de jeugdopleiding gespeeld… sneu. pic.twitter.com/x4F571t9Ap — Milan (@Mxlan13) May 15, 2023

Dat Dilrosun het filmpje heeft gedeeld en Kasanwirjo de uitspraak deed, mag enigszins opmerkelijk genoemd worden. Beide spelers speelden in het verleden geruime tijd in de jeugdopleiding van Ajax. Waar Dilrosun in de Onder 17 koos voor een overstap naar de jeugdopleiding van Manchester City, schopte Kasanwirjo het tot Jong Ajax. De verdediger maakte afgelopen winter de overstap van FC Groningen naar Feyenoord.