‘Geen wonder dat Ajax zonder moreel kompas ooit down the drain zou gaan’

Hugo Borst heeft medelijden met Ajax. Dat schrijft de journalist in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De Amsterdammers werden zondag ongekend afgedroogd door Feyenoord in De Klassieker (6-0) en dat was het zoveelste dieptepunt in een seizoen waarin de gifbeker maar geen bodem lijkt te hebben.

Borst weet eigenlijk niet wat hij moet schrijven als hij aan De Klassieker denkt. “Slecht. Lachwekkend. Beschamend, enzovoort. Ik heb dit seizoen zo veel over Ajax geschreven dat ik er geen woorden meer voor heb. Maar toen het toch 6-0 werd, voelde ik mee met de mensen om mij heen die Ajax een warm hart toedragen.” De journalist schrijft dat hij hetzelfde heeft met de aanhangers van Vitesse.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ajax wist ruim een half uur stand te houden in de kolkende Kuip voordat Igor Paixão met een slim stiftje de ban wist te breken. Daarna ging het hard, daar Feyenoord met een 3-0 tussenstand de kleedkamers opzocht. In de tweede helft liep de ploeg van Arne Slot uit naar 6-0.

“Zondag voelde ik ook medelijden”, vervolgt Borst. “Hoe overdreven zelfverzekerd, hoe stuitend arrogant Ajax en Ajacieden vroeger ook zijn geweest, een seizoen als dit gun je Ajax niet. Dat wil zeggen: de mensen die Ajax met hart en ziel liefhebben.”

“Het was te voorzien dat het schimmige, poenerige Vitesse een keer zonder geld zou komen te zitten; het wekt geen verwondering dat Ajax zonder moreel kompas een keertje down the drain zou gaan. Toch is het een akelige gedachte dat Vitesse ophoudt te bestaan en dat Ajax het lachertje van de Eredivisie blijft”, aldus Borst.

Stil in de kleedkamer

Jorrel Hato vertelde zondagmiddag tijdens de persconferentie in De Kuip dat het na afloop van de verloren Klassieker stil was in de kleedkamer. “Ik denk dat iedereen hetzelfde gevoel heeft als ik. Het was beschamend wat we vandaag hebben laten zien. Er hing geen goede sfeer.”

John van ‘t Schip gaf al aan dat hij weinig woorden wilde spreken in de kleedkamer. Toch was er een speler die wél het woord nam: Gerónimo Rulli. “Maar hij zei voor de rest ook niet veel. Ik denk eerlijk gezegd ook niet dat er heel veel te zeggen viel na zo’n prestatie.”

“Wat Rulli zei? Dat het beschamend is wat we hebben laten zien. Het zou kunnen dat hij een bepaalde trots miste bij de ploeg, ja”, aldus Hato.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties