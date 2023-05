‘Geen twijfels meer’: Lionel Messi vertrekt na dit seizoen bij PSG

Woensdag, 3 mei 2023 om 16:17 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:47

Lionel Messi vertrekt na dit seizoen bij Paris Saint-Germain, zo meldt Fabrizio Romano op Twitter. "Er zijn geen twijfels meer over." Het verblijf van de Argentijnse superster in Frankrijk blijft daardoor beperkt tot slechts twee jaar. De vader van Messi zou het besluit een maand geleden al genomen hebben en kenbaar hebben gemaakt bij het bestuur van PSG. De zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar werd dinsdag nog voor twee weken geschorst omdat hij een training liet schieten om naar Saoedi-Arabië te vliegen.

De spelers van de Franse grootmacht zouden twee dagen rust krijgen als ze het competitieduel met Lorient wisten te winnen afgelopen weekend, vandaar Messi's geplande reis naar Saudi-Arabië. De schrijnende 1-3 nederlaag veranderde echter de plannen van de club. Hoofdcoach Christophe Galtier besloot dat zijn selectie de dag na de nederlaag zou gaan trainen. Dat deden ze uiteindelijk ook, zonder Messi. De komende twee weken zal de aanvaller niet trainen en ontvangt hij ook geen salaris.

Het dienstverband van de Argentijn bij PSG is allesbehalve een succes te noemen. Les Parisiens namen de wereldkampioen in de zomer van 2021 transfervrij over van Barcelona om een serieuze gooi te gaan doen naar de Champions League. Met het aanvalstrio Neymar – Kylian Mbappé – Messi leek dat vrij reëel, maar zowel vorig seizoen als de huidige campagne bleek de achtste finale het eindstation.

Messi werd dit seizoen daarnaast meermaals uitgefloten door het eigen publiek omdat hij ‘niet genoeg inzet zou tonen’ en ‘te veel geld zou verdienen voor wat hij op het veld laat zien’. Een vertrek leek daarom sowieso al het meest realistische scenario voor de Argentijn, van wie het contract over ruim twee maanden afloopt in Parijs. Een terugkeer naar Barcelona behoort tot de mogelijkheden, al lijkt dat financieel ingewikkeld te worden voor de Catalanen. Eerder op de woensdag werd bekend dat Saoedi-Arabië 'de grootste aanbieding voorbereidt die ooit aan een voetballer is gedaan'.