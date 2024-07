Toch geen thuiswedstrijd voor Duitsland? Maar liefst 200.000 (!) Schotse fans nemen München over

In München zijn de Duitsers zich waarschijnlijk rot geschrokken. De stad staat vrijdag in het teken van de openingswedstrijd op het EK tussen Duitsland en Schotland en is inmiddels volledig overgenomen door de Schotse voetbalfans. Het Algemeen Dagblad meldt dat er maar liefst 150.000 tot 200.000 Schotten zijn gearriveerd in Beieren.

Al drinkend in de iconische kilts bereidt The Tartan Army zich voor op de openingswedstrijd tegen Duitsland. De hoop op een resultaat is bij de Schotten groter dan ooit.

Op het EK in 2021 nam Schotland voor het eerst sinds het WK van 1998 weer eens deel aan een eindtoernooi. Dat eindigde in een teleurstelling met nederlagen tegen Tsjechië (0-2) en Kroatië (1-3) en een 0-0 gelijkspel tegen Engeland. Dit jaar is het dus weer van de partij.

Ook de BBC, dat verslag deed van de sfeer in Duitsland één dag voor het EK, was getuige van de Schotse invasie. “Ze zijn overal. Overal! Op voetpaden, in bars en binnenkort ongetwijfeld ook ondergedompeld in de fontein.”

Bondscoach Steve Clarke beseft hoe groot het EK is onder de fans en hoopt dat de spelers niet te veel onder de indruk raken van de grootte van de openingswedstrijd. “De meeste spelers hebben al eens eerder grote wedstrijden gespeeld, dus zij zullen daar goed mee omgaan.”

Ook captain Andy Robertson gelooft in de eigen kunnen van de Schotten. “Het voelt alsof het jaren heeft geduurd. We weten dat het een flinke uitdaging is, maar ik denk niet te veel na over mijn emoties. Ik ben enorm trots en opgewonden. Het is geweldig om aanvoerder te mogen zijn, we kunnen een stukje geschiedenis schrijven. We verwachten veel van onszelf.”

Schotland opent het toernooi dus vrijdag tegen Duitsland. Daarna zullen Zwitserland en Hongarije de tegenstanders zijn in Groep A.

