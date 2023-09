Geen Sánchez: PSV aan de haal met andere verdediger uit de Premier League

Vrijdag, 1 september 2023 om 20:40 • Wessel Antes • Laatste update: 21:14

PSV gaat zich versterken met CJ Egan-Riley, zo meldt Marco Timmer van Voetbal International vrijdag op Twitter. De twintigjarige centrumverdediger moet op huurbasis overkomen van Burnley. De naam van Egan-Riley, die ook als defensieve middenvelder uit de voeten kan, zong in januari eveneens rond in het Philips Stadion. Nu lijkt een huurdeal er daadwerkelijk van te komen. Wat de komst van Egan-Riley kan zeggen over het eventuele aantrekken van Davinson Sánchez (Tottenham Hotspur) is onzeker.

Volgens Timmer is Egan-Riley de laatste optie om PSV in de komende uren te versterken. De Eindhovenaren haalden deze zomer al vele aanvallende versterkingen in huis, maar laten het in de defensie op de allerlaatste uren aankomen. Omdat Egan-Riley bij Burnley een aantal concurrenten voor zich moet dulden krijgt de Engelsman de kans om vlieguren te maken bij PSV. Op Turf Moor beschikt hij over een contract tot medio 2026. Over een optie tot koop spreekt Timmer tot dusver niet, waardoor het erop lijkt dat Peter Bosz de problemen centraal achterin slechts tijdelijk gaat oplossen dit seizoen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Egan-Riley is een 1,83 meter lange centrumverdediger die ook uit de voeten kan als rechtsback en als verdedigende middenvelder. De Engels jeugdinternational is afkomstig uit de jeugdopleiding van Manchester City. Burnley nam hem in de zomer van 2022 transfervrij over van the Citizens en verhuurde hem in de winterse transferwindow aan Hibernian. De stopper speelde drie minuten mee in de Premier League, maakte negentig minuten in een Champions League-duel in het seizoen 2021/22 en kwam namens Burnley tot achttien minuten in de Championship.

Wat de komst van Egan-Riley voor de flink aan PSV gelinkte Sánchez gaat doen is nog onduidelijk. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is de Engelsman 'niet het beoogde hoofdgerecht' van PSV. Of dat betekent dat Sánchez later vrijdagavond nog gepresenteerd wordt, is gissen. Eerder werd al duidelijk dat Zeno Debast (RSC Anderlecht) en Jarrad Branthwaite (Everton) in ieder geval niet de overstap maken naar de Eindhovenaren.