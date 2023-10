Geen paniek: Oranje heeft extra uitweg indien het achter Griekenland eindigt

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 10:13 • Jan Hoeksema

Na de nederlaag tegen Frankrijk (1-2) lijkt EK-kwalificatie voor Oranje misschien een lastige missie te worden. Komende maandag wacht een cruciaal duel tegen Griekenland, de directe concurrent voor plek twee in de poule. Die plek betekent aan het einde van de rit directe plaatsing voor het eindtoernooi in Duitsland. Het Nederlands elftal heeft dankzij de goede prestaties in de Nations League echter nog een uitweg.

Frankrijk is al bijna zeker van EK-kwalificatie vanuit groep B, daar de ploeg van Didier Deschamps alle zes wedstrijden tot dusver wist te winnen. Op de tweede plek volgt momenteel Griekenland, met twaalf punten uit zes wedstrijden. Nederland staat derde dankzij de negen punten uit vijf wedstrijden. Ierland (drie punten) en Gibraltar (nul punten) kunnen het EK in 2024 vergeten.

Mocht het Nederlands elftal de overige drie EK-kwalificatieduels omzetten in drie overwinningen, is het al zeker van plaatsing voor het eindtoernooi. Griekenland kan op evenveel punten uitkomen, maar het onderling resultaat is (na het puntenaantal) leidend bij het bepalen van de eindstand in de groep. Als Nederland maandag niet verliest van de Grieken, zal de formatie van Ronald Koeman een beter onderling resultaat hebben.

Mocht Oranje pardoes toch onder Griekenland eindigen en kwalificatie via de groep mislopen is er nog steeds geen man overboord. Doordat Nederland vorig jaar op overtuigende wijze zijn Nations League-groep - met België, Polen en Wales erin - wist te winnen, is Oranje al verzekerd van een play-offticket.

Twaalf landen krijgen op basis van de Nations League de kans om zich via de play-offs te plaatsen voor EURO 2024. Die twaalf landen worden verdeeld in drie groepen van vier landen. In elke groep worden twee halve finales gespeeld over één duel. De winnaars daarvan nemen het op in een finale, waarvan de winnaar een ticket voor EURO 2024 bemachtigt.

Indien Nederland zich niet via de kwalificatiegroep plaatst voor het EK, nemen de mannen van Koeman het in de play-offs - volgens de huidige stand van zaken - op tegen Estland. Indien er afgerekend wordt met de Esten, wacht een confrontatie met de winnaar van de confrontatie tussen Tsjechië en Wales. Althans, als er niks meer veranderd voor deze landen in hun poules. Een overwinning in dat duel zou plaatsing voor het EK betekenen.

Weinig reden tot paniek dus voor Koeman en co. De kortste route naar Duitsland blijft natuurlijk winnen van Griekenland op maandag, maar zelfs een slecht resultaat in Athene hoeft Oranje niet fataal te worden.