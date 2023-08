Geen nieuwe club, wel een opvallend nieuw kapsel voor Eden Hazard

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 11:40 • Laatste update: 11:49

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Eden Hazard heeft zichzelf een nieuw kapsel laten aanmeten. De buitenspeler heeft nog altijd geen besluit genomen over zijn toekomst en zou zelfs peinzen over een definitief afscheid. Na enige radiostilte heeft hij via sociale media weer even iets van zich laten horen. Ahmed Alsanawi, een van de favoriete barbiers van (voetbal)sterren, heeft de 126-voudig Belgisch international voorzien van een grijze coupe.