Geen enkele speler van het Nederlands elftal in EK-elftal van de UEFA

In het elftal met beste spelers van EURO 2024 is geen enkele speler van het Nederlands elftal opgenomen. De UEFA liet het sterrenteam samenstellen door twaalf voormalig spelers en trainers. Ex-bondscoach Frank de Boer hielp namens Nederland mee aan de samenstelling van het ultieme EK-team.

Naast de Boer maakten onder meer Fabio Capello en Rafael Benítez deel uit van de jury. De UEFA kiest voor een 4-3-3-systeem en Europees kampioen Spanje is met zes spelers de onbetwiste hofleverancier van het sterrenensemble.

Mike Maignan incasseerde slechts drie doelpunten en is verkozen tot beste doelman van het EK. De keeper van AC Milan maakte een betrouwbare en degelijke indruk, maar strandde met Frankrijk in de halve finale. Spanje bleek met 2-1 te sterk.

De viermansverdediging bestaat van rechts naar links uit Kyle Walker (Engeland), Manuel Akanji (Zwitserland), William Saliba (Frankrijk) en Marc Cucurella (Spanje). Rodri, Dani Olmo en Fabián Ruiz zorgen voor een geheel Spaanse middenveld.

In de voorhoede van het EK-team is plaats voor toptalenten Lamine Yamal en Nico Williams (Spanje) en Jamal Musiala (Duitsland). Lamal werd ook al verkozen tot grootste talent van het EK. Ploeggenoot Rodri was in de ogen van de UEFA de beste speler.

EK-team UEFA: Maignan (Frankrijk); Walker (Engeland), Akanji (Zwitserland), Saliba (Frankrijk), Cucurella (Spanje); Rodri (Spanje), Olmo (Spanje), Ruiz (Spanje); Lamal (Spanje), Musiala (Duitsland), Williams (Spanje).

