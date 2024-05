Geen Copa América voor Edinson Cavani: El Matador beëindigt interlandcarrière

Edinson Cavani heeft besloten een punt achter zijn interlandcarrière te zetten. De inmiddels 37-jarige spits laat dat donderdag weten met een bericht of Instagram.

Cavani kwam in zijn glansrijke carrière liefst 136 keer uit voor la Celeste. Alleen Luis Suárez (138) en Diego Godín (161) kwam ooit vaker uit voor de tweevoudig wereldkampioen.

Daarnaast staat Cavani bijzonder hoog op de topscorerslijst aller tijden van Uruguay. Met 58 treffers hoeft hij alleen de eveneens uit Salto afkomstige Suárez (68) voor te laten. Wel heeft Cavani er beduidend meer gemaakt dan andere Uruguayaanse iconen, zoals Diego Forlán (36) en Sebastián Abreu (26).

Cavani maakte zijn debuut tijdens een vriendschappelijk gelijkspel tegen Colombia in februari 2008 en maakte deel uit van het team dat in 2011 de Copa America won. Ook haalde hij op het WK 2010 de halve finale met Uruguay, dat in die ronde ten onder ging tegen het Nederlands elftal.

Cavani kwam sinds het WK van 2022 in Qatar niet meer in actie voor de nationale ploeg. Uruguay wist de groepsfase toen niet te overleven en eindigde als derde achter Portugal en Zuid-Korea.

“Mijn geliefde Celeste, ik wil je bedanken voor elke les die je mij hebt geleerd tijdens dit proces", schrijft Cavani op Instagram.

"Dit bericht duurt niet lang. Vandaag heb ik weinig, maar diepgaande woorden. Ik wil iedereen bedanken die door de jaren heen deel heeft uitgemaakt van mijn weg. Ik was en zal altijd gezegend zijn dat ik dit shirt heb gedragen, die vertegenwoordigt waar ik het meeste van hou: mijn land."

"Het waren zonder twijfel zoveel prachtige jaren. Ik heb duizend dingen te zeggen, te vertellen en te onthouden, maar ik wil vandaag wijden aan deze nieuwe fase van mijn carrière en alles geven wat ik heb op de plek waar ik nu moet zijn."

"Ik heb besloten een stap opzij te zetten, maar met mijn hart nog steeds kloppend, net zoals toen het mijn beurt was om het veld te betreden in dit prachtige shirt. Ik stuur een krachtige omhelzing naar al mijn fans."

Komende maand speelt Uruguay op de Copa América tegen de Verenigde Staten, Panama en Bolivia. Darwin Núñez van Liverpool wordt gezien als de natuurlijke opvolger van Cavani.

Cavani speelt zijn wedstrijden op clubniveau tegenwoordig voor Boca Juniors, waar zijn contract aan het einde van het kalenderjaar afloopt. Eerder maakte el Matador furore in Europa. Allereerst in het roze shirt van Palermo, daarna bij Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United en Valencia.

