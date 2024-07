Geen basisplaats voor Jerdy Schouten in Oranje? ‘Koeman kan zomaar kiezen voor Wijnaldum!’

Door het wegvallen van Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners staat er plots een heel ander middenveld in Oranje. Met Jerdy Schouten, Joey Veerman en Tijjani Reijnders ontbreekt er nog wel een echte nummer 10, zo schrijft Rafael van der Vaart in zijn column in De Telegraaf. Hij acht het daarom niet ondenkbaar dat Ronald Koeman kiest voor een speler als Georginio Wijnaldum.

Ondanks de sterke selectie denkt Van der Vaart dat het gemis van De Jong ontzettend onderschat wordt. “Ik weet dat er kritiek is op zijn rendement, te weinig goals, te weinig assists… Frenkie is gewoon een weergaloze middenvelder. Je bent met Frenkie verdedigend nog veel sterker, hij pakt zoveel ballen af, en ook in de opbouw is hij buitengewoon. Dat vervang je niet zomaar even met een andere speler.”

Ook het ontbreken van Koopmeiners is ontzettend zonde, maar Schouten heeft dat uitstekend ingevuld, vindt Van der Vaart. Toch is hij er nog niet helemaal zeker van dat de PSV’er zondag tegen Polen ook in de basis zal staan.

“Het zal nu waarschijnlijk een linie worden zoals tegen IJsland met Jerdy Schouten, Joey Veerman en Tijjani Reijnders. Maar dan mis je wel een speler die als nummer 10 aansluit in de zestien en kan scoren. Maar Reijnders is niet meer uit de basis weg te denken.”

“Koeman zou ook zomaar voor een middenveld met Reijnders, Veerman en Wijnaldum kunnen kiezen zoals in de tweede helft tegen IJsland. Dan speelt Reijnders meer op zijn eigen positie en heb je meer een nummer 10 met aansluiting naar de aanval”, aldus Van der Vaart.

Verder denkt de analist dat er niet veel meer zal veranderen ten opzichte van de formatie die aan de basis stond van de 4-0 overwinning tegen IJsland. “Denzel Dumfries zal hij altijd opstellen, Virgil van Dijk en Nathan Aké ook. Dan kan hij in het centrum nog switchen tussen Stefan de Vrij en Mathijs de Ligt. Voor nu lijkt De Vrij die rol te pakken.”

Ook voorin doet Koeman er verstandig aan om niet te veel meer te gaan switchen, zo klinkt het. Dat zou betekenen dat Cody Gakpo, Memphis Depay en Xavi Simons de voorhoede vormen. “De jongens die zo scherp invallen, kan Koeman altijd nog brengen”, besluit Van der Vaart.

