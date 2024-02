GeÃ«motioneerde Cillessen praat met overslaande stem: â€˜Hier kom ik voor terugâ€™

Geëmotioneerde Cillessen praat met overslaande stem: ‘Hier kom ik voor terug’

Emoties bij Jasper Cillessen na het bereiken van de finale van de TOTO KNVB Beker. De doelman van NEC, dat voor de vijfde keer in de geschiedenis in de eindstrijd staat, benadrukt dat hij speciaal voor dergelijke hoogtepunten is teruggekeerd in Nijmegen.

"Hier ben ik voor teruggekomen, dit wil je doen", zegt de zichtbaar geëmotioneerde Cillessen met overslaande stem na afloop in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN.

"Ik denk dat we goed aan de bal waren, het veldspel was nog vrij positief. We lieten het balletje bij vlagen aardig lopen. Als je dit ziet... Nou, goed", doelt Cillessen op het uitvak met de dolblije en enthousiaste fans van NEC achter hem. "Op naar De Kuip, ik heb er zin in."

Jasper Cillessen is zichtbaar geëmotioneerd na bereiken bekerfinale: "Hier ben ik voor teruggekomen." ?? — ESPN NL (@ESPNnl) February 27, 2024

Eindelijk onder de lat

NEC-trainer Rogier Meijer gaf in de voorgaande bekerwedstrijden de voorkeur aan Robin Roefs. Voor de halve finale tegen Cambuur werd echter bewust voor Cillessen gekozen. De ervaren doelman (34) had kort voor het einde van de reguliere speeltijd, bij de stand 1-1, een fraaie redding in huis op een kopbal van Milan Smit.

"Op de training zeg je dan: 'Ik raak hem, sorry.' Maar nu hou je even je mond. Dan is het wel lekker", verwijst de lachende Cillessen naar het feit dat de arbitrage Cambuur geen hoekschop gaf na de redding op de kopbal van Smit in de slotfase.

Cillessen staat niet te boek als een echte penaltykiller, maar vrees voor een eventuele strafschoppenserie had hij niet. "Of ik blij was dat er geen strafschoppen kwamen? Ik heb hem liever op deze manier, maar ik was er wel klaar voor", aldus de keeper die met NEC op 21 april in de bekerfinale staat.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties