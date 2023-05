‘Geef jij maar eens aan wie zijn plekje bij Oranje meer verdient dan Cillessen’

Dinsdag, 9 mei 2023 om 12:03 • Guy Habets

Joop Hiele ziet niet in waarom Jasper Cillessen zijn plekje in de selectie van Oranje kwijt zou moeten raken. De doelman van NEC maakte afgelopen weekend in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (2-3) een grote fout, waar een doelpunt van de Friezen uit voortkwam. Volgens Hiele, die in het verleden het doel van onder meer Feyenoord verdedigde, zijn er weinig betere opties beschikbaar voor bondscoach Ronald Koeman.

In juni wordt de finaleronde van de Nations League in Nederland gespeeld en Cillessen zal daar graag bij willen zijn als doelman van Oranje. Hiele vindt niet dat de fouten van de NEC-goalie ertoe zouden moeten leiden dat hij zijn plekje in het keurkorps van Koeman kwijtraakt. "Geef jij maar aan welke drie keepers wel een oproep verdienen voor Oranje als Cillessen moet ontbreken", zegt de zevenvoudig international tegen De Gelderlander. "Het probleem is dat we niet overlopen van de topkeepers. Cillessen is in normale doen gewoon een erg goede keeper. Hij beschikt over veel eredivisie- en internationale ervaring. Dat kunnen maar heel weinig keepers zeggen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hiele verruilde Feyenoord in 1990 voor SVV en ziet gelijkenissen met de situatie van Cillessen, die Valencia verliet om bij 'zijn' NEC terug te kunnen keren. "Hij heeft met zijn terugkeer naar NEC een stap teruggedaan en soms ga je mee in dat niveau, met alle respect", zo meent de nu 64-jarige Hiele. "In het begin wil je laten zien dat je de juiste keuze hebt gemaakt, maar op de duur kan onbedoeld de gemakzucht toeslaan. Dat heb ik zelf ook ervaren na mijn vertrek bij Feyenoord."

Cillessen heeft nog drie wedstrijden de tijd om Koeman en keeperstrainer Patrick Lodewijks te overtuigen van zijn kwaliteiten en een plekje in de selectie van het Nederlands elftal af te dwingen. Hiele heeft in elk geval een tip voor de 65-voudig international uit Groesbeek. "Cillessen moet terug naar de basis en zichzelf een aantal vragen stellen”, zo luidt het advies van de voormalig Feyenoorder. "Doe ik hetzelfde als in de voorgaande jaren qua training en voorbereiding op een wedstrijd? Investeer ik nog steeds voldoende in mezelf? Als hij daarop met ‘ja’ kan antwoorden, komt de rest vanzelf."