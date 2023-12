Gedwongen vertrek bij Utrecht kwam keihard aan: ‘Hoef daar nooit meer te komen’

Michael Mols is niet van plan om zijn gezicht ooit nog in Stadion Galgenwaard te laten zien, dat zegt het clubicoon van FC Utrecht in de ESPN-podcast Fresia en Milan Parkeren de Bus. De oud-prof heeft geen goed woord over voor zijn gedwongen vertrek als spitsentrainer afgelopen zomer.

De clubleiding van Utrecht besloot Mols onverwachts aan de kant te zetten. Er gingen geluiden dat de drievoudig topscorer van de Domstedelingen er een ‘te intuïtieve’ manier van werken op nahield, hetgeen de club tegen zou hebben gestaan.

Mols kwam in twee periodes tot 109 wedstrijden namens Utrecht, waarin hij het net 50 keer wist te vinden. Tot afgelopen zomer was hij er actief als spitsentrainer, maar daar kwam na een boodschap van de clubleiding plots een einde aan.

De voormalig profvoetballer geeft bij ESPN aan dat hem nooit duidelijk is aangegeven waarom hij moest vertrekken bij Utrecht. “Normaal gesproken geef je als club aan wat je anders moet doen, of moet verbeteren", vertelt Mols. “Ik ga ervan uit dat ze (de directie, red.) het beste willen voor de club, dus voor mij is het goed zo. Alleen ik zou zelf nooit zo met oud-spelers omgaan."

Mols is niet van plan om zijn gezicht ooit nog eens bij Utrecht te laten zien. “Ik kom daar nooit meer. Niet meer in de Galgenwaard en ook niet op het jeugdcomplex Zoudenbalch. Daar ben ik te trots voor.”

FC Utrecht motiveerde het afscheid van Mols in een officieel statement: “Binnen de jeugdopleiding werken we steeds meer met vaste structuren, wat we ook met Michael hebben besproken. Waarbij Michael zijn vrijheid belangrijk vindt.”

“In goed overleg zijn we tot de conclusie gekomen dat dit niet meer passend was in de huidige werkwijze. Daar waren we destijds allemaal oké mee. Uiteraard hebben we Michael een afscheid aangeboden, maar dat was voor Michael niet nodig en dat hebben we gerespecteerd.”

