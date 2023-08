Geduld van Feyenoord en Te Kloese raakt op: ‘We hebben alternatieven’

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 08:28 • Mart Oude Nijeweeme

Dennis te Kloese hekelt de handelswijze van Dinamo Zagreb inzake Luka Ivanusec. De algemeen en technisch directeur van Feyenoord is al twee maanden bezig om de Kroatisch international naar Feyenoord te halen, maar slaagde daar nog niet in. Indien er niet snel schot in de zaak komt, schakelt Te Kloese door naar alternatieven.

De houding van Dinamo Zagreb zorgt intern, waar men eerder volledig overtuigd was van de komst van de 24-jarige Kroaat, voor twijfels. Feyenoord wacht al weken op Ivanusec en lijkt de hoop te verliezen. Zaterdagavond zou cruciaal kunnen worden, als Zagreb er ten koste van AEK Athene niet in slaagt om zich te plaatsen voor de play-offs van de Champions League en besluit zijn smaakmaker alsnog te laten gaan.

Mocht Zagreb zich wel plaatsen en Ivanusec binnenboord houden, kan het zomaar zijn dat Feyenoord de stekker uit de onderhandelingen trekt. In gesprek met het Algemeen Dagblad sluit Te Kloese niet uit door te schakelen naar alternatieven. "Die hebben we'', aldus de technisch directeur. "Maar die wachten ook niet. Straks hebben we niets.'' Te Kloese hoopt Ivanusec voor een bedrag van 8,5 miljoen euro in te lijven.

Ajax zit in hetzelfde schuitje als Feyenoord, want ook in Amsterdam wil men zaken doen met Dinamo Zagreb. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat ziet Josip Sutalo als gewenste versterking. Het duel tussen Zagreb en AEK Athene werd eerder uitgesteld vanwege rellen in Athene. Zaterdagavond spelen beide clubs dus alsnog hun return en zou er bij een nederlaag of gelijkspel - het heenduel werd 1-2 voor AEK - zomaar schot in de zaak kunnen komen.