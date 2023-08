Geduld Feyenoord raakt op: komst Ivanusec onzeker; Idrissi gaat tekenen

Donderdag, 17 augustus 2023 om 12:36 • Wessel Antes • Laatste update: 12:55

Feyenoord vraagt zich steeds meer af of Luka Ivanusec wel gaat tekenen, zo meldt Voetbal International donderdag. De houding van Dinamo Zagreb zorgt intern, waar men eerder rekende op de komst van de 24-jarige Kroaat, voor twijfels. Feyenoord wacht al weken op Ivanusec en lijkt de hoop te verliezen. Ondertussen ziet het er wel naar uit dat Feyenoord een akkoord gaat vinden met Sevilla over een nieuwe uitleenbeurt van Oussama Idrissi. Eerder werd al gemeld dat zijn komst losstaat van de eventuele transfer van Ivanusec naar De Kuip.

In een transferupdate over de regerend landskampioen komt journalist Martijn Krabbendam met weinig hoopgevende woorden. “Zonder dat iemand zich er hardop over uitspreekt bij Feyenoord, begint het gevoel te leven dat het wel eens lastig kan gaan worden. Goede speler, maar de club gaat niet eeuwig wachten. De bal ligt nu bij de speler. Die moet maar eens laten weten wat hij wil. Volgens ingewijden heeft Ivanusec nu een afspraak met de beleidsbepalers bij Dinamo. Vervolgens zal er snel een antwoord moeten volgen, voordat uitstel afstel wordt.” Krabbendam schrijft verder dat Feyenoord reeds andere opties in kaart heeft gebracht. Ivanusec ligt in Zagreb vast tot medio 2026.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Guus Til wordt bij Feyenoord niet gezien als alternatief voor Ivanusec, voor wie men in Rotterdam-Zuid een rol als ‘8’ of ‘10’ in gedachten heeft. Bij Dinamo speelt de veertienvoudig international van Kroatië overigens als buitenspeler. Gremio-middenvelder Bitello geldt in De Kuip wel als een alternatief wanneer Ivanusec niet komt. Van de 23-jarige Braziliaan verwacht de technische staf echter dat hij een aanpassingsperiode nodig heeft, waardoor zijn komst met de naderende start van de Champions League minder ideaal is. Feyenoord hoopt snel op duidelijkheid van Ivanusec en Dinamo, om zo de transfer daadwerkelijk af te ronden of door te schakelen op alternatieven.

Idrissi

Idrissi lijkt wel op korte termijn aan te sluiten bij de selectie van trainer Arne Slot. Feyenoord gaat de buitenspeler opnieuw huren van Sevilla, waar hij nog tot medio 2025 vastligt. Idrissi voelt er nog niets voor om bij Damac FC aan de slag te gaan in de Saudi Pro League en heeft zijn zinnen gezet op een avontuur in de Champions League met zijn jeugdliefde. Krabbendam verwacht op korte termijn witte rook. “De verwachting is dat een akkoord ergens vandaag (donderdag, red.) volgt, zodat de aanvaller zich voor weer een jaar op huurbasis aan de kampioen verbindt.” Het lijkt er niet op dat Feyenoord een optie tot koop gaat bedingen in het nieuwe huurcontract.