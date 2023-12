Geblesseerde Oranje-international maakt na ruim 6 weken rentree op trainingsveld

Matthijs de Ligt heeft de groepstraining bij Bayern München hervat, zo blijkt uit foto’s op het clubkanaal van der Rekordmeister. De 24-jarige mandekker kampte de afgelopen weken met blessures en staat daardoor pas op 409 speelminuten namens de Duitsers dit seizoen.

De Ligt is onder Thomas Tuchel niet verzekerd van een vaste basisplaats. De ex-Ajacied kreeg eind september in het thuisduel met VfL Bochum (7-0) voor het eerst vanaf het eerste fluitsignaal het vertrouwen van de trainer, maar raakte nota bene in die wedstrijd geblesseerd.

Daardoor moest De Ligt de wedstrijden tegen RB Leipzig (2-2) en SC Freiburg (3-0 winst) aan zich voorbij laten gaan, net als de interlands van het Nederlands elftal tegen Frankrijk (1-2 verlies) en Griekenland (0-1 winst). De rechtspoot keerde vervolgens terug bij Bayern en kreeg een basisplek tegen 1. FSV Mainz 05 (1-3 zege) en SV Darmstadt 98 (8-0 overwinning), alvorens hij begin november geblesseerd raakte aan zijn knie.

Tuchel kon daardoor zeven wedstrijden niet beschikken over De Ligt. De 43-voudig international was er door die blessure ook niet bij toen Oranje zich kwalificeerde voor het EK in Duitsland van volgend jaar. Het team van Ronald Koeman won eind november van zowel Ierland (1-0) als Gibraltar (0-6), waardoor de tickets naar Duitsland geboekt konden worden.

Het is niet duidelijk wanneer De Ligt weer inzetbaar is voor Bayern. Tuchel gaf eerder aan dat hij dit kalenderjaar in ieder geval niet meer op de verdediger rekent. De Duitsers spelen voor de winterstop nog thuis tegen VfB Stuttgart en VfL Wolfsburg. Tuchel trad de laatste weken voornamelijk aan met Min-jae Kim en Dayot Upamecano in het centrum van de defensie.

Der Rekordmeister eindigde als groepshoofd in de Champions League met zestien punten uit zes wedstrijden, op gepaste afstand van nummer twee FC Kopenhagen (acht punten). Bayern staat in de Bundesliga met vier punten minder dan koploper Bayer Leverkusen op plek twee. De ploeg van Xabi Alonso heeft wel één wedstrijd meer gespeeld.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Bayer Leverkusen 14 11 3 0 27 36 2 Bayern München 13 10 2 1 30 32 3 VfB Stuttgart 14 10 1 3 18 31 4 RB Leipzig 14 9 2 3 19 29 5 Borussia Dortmund 14 7 4 3 5 25 6 TSG Hoffenheim 14 7 2 5 4 23 7 Eintracht Frankfurt 14 5 6 3 8 21 8 SC Freiburg 14 6 3 5 -6 21 9 FC Augsburg 14 4 5 5 -4 17 10 Borussia Mönchengladbach 14 4 4 6 -3 16 11 VfL Wolfsburg 14 5 1 8 -7 16 12 Werder Bremen 14 4 2 8 -7 14 13 Heidenheim 14 4 2 8 -9 14 14 VfL Bochum 14 2 7 5 -14 13 15 1. FC union Berlin 13 3 1 9 -13 10 16 1. FC Köln 14 2 4 8 -14 10 17 FSV Mainz 05 14 1 6 7 -14 9 18 Darmstadt 98 14 2 3 9 -20 9

