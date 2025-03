Wout Weghorst gaf 'geweldige speech' in de kleedkamer van Ajax: 'Heeft ons echt geholpen om...'

Wout Weghorst is ondanks zijn teenblessure nog altijd van grote waarde voor Ajax, zo heeft Francesco Farioli laten weten op de persconferentie na afloop van het duel met Almere City.

In Almere gingen de Amsterdammers voortvarend van start. Al na zeven minuten schoot Kenneth Taylor van de linkerkant van het strafschopgebied de bal via de binnenkant van de paal binnen: 0-1.

Na de openingstreffer had Almere steeds vaker de bal, maar tot echt grote kansen kwam de ploeg van Jeroen Rijsdijk in de eerste helft niet. In het tweede bedrijf was dat wel anders. Almere kreeg grote kansen na rust, maar een doelpunt werd niet gemaakt.

Ajax won dus met 0-1 en gaat daardoor nu ruim aan kop in de Eredivisie. Achtervolger PSV heeft maar liefst acht punten minder verzameld, met nog tien duels te spelen.

En dat terwijl Ajax kampt met een flink aantal blessures. Remko Pasveer is nog altijd niet fit, Jordan Henderson kan niet starten, Christian Rasmussen zal nog enkele weken moeten toekijken, Josip Sutalo heeft last van zijn schouder, Youri Regeer ligt er nog weken uit, Branco van den Boomen is niet inzetbaar en ook Weghorst is er voorlopig nog niet bij.

Laatstgenoemde is ondanks het feit dat hij niet inzetbaar is, alsnog heel belangrijk voor de club. “Vandaag was hij hier in Almere. Het is belangrijk dat hij erbij is”, begint Farioli op het persmoment.

“Het is mooi om te zien hoe graag hij wil terugkeren”, gaat de Italiaanse oefenmeester verder. “Hij gaf voor de wedstrijd een fantastische speech en ik denk dat dat ons heeft geholpen.”

“We hebben hem echt snel nodig op het veld. Hij is heel erg belangrijk voor het team”, besluit Farioli. Weghorst brak zijn teen tegen Fortuna Sittard (0-2 winst) en wordt pas na de eerstvolgende interlandperiode terug verwacht.