Gastón Ávila voegt één belangrijk wapen toe aan het spel van Ajax

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 18:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:25

Gastón Ávila moet het probleem op de linksbackpositie bij Ajax oplossen. Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine lijken niet te voldoen aan de eisen van trainer Maurice Steijn, die daarom de 21-jarige Argentijnse verdediger aan zijn selectie heeft toegevoegd. Wie is eigenlijk deze nog jonge Ávila en wat kan hij de verdediging van Ajax allemaal brengen? Voetbalzone vroeg het aan de Argentijnse journalist Gonzalo García, die de kersverse aanwinst van de Amsterdamse club de afgelopen jaren regelmatig zag spelen.

Door Rian Rosendaal

"Gastón Ávila is van origine een linksbenige centrale verdediger, die is grootgebracht bij Rosario Central", zo opent García zijn analyse over de nieuwe linksback van Ajax. "Zijn talent werd opgemerkt door Boca Juniors, dat destijds 5 miljoen dollar voor hem neerlegde. Ávila kreeg bij Boca Juniors niet echt de kans om zich te bewijzen en een terugkeer op huurbasis bij Rosario Central volgde dan ook snel. Tijdens die verhuurperiode deed hij het bijzonder goed." Ávila kreeg een tweede kans bij de topclub uit de hoofdstad Buenos Aires, maar een definitieve doorbraak bleef desondanks uit. Royal Antwerp betaalde in de zomer van 2022 4,5 miljoen euro en kan de linksback na het kampioensjaar voor een recordbedrag van 12,5 miljoen euro verkopen aan Ajax.

García zag Ávila in de afgelopen jaren vooral op één onderdeel excelleren. "Zijn belangrijkste wapen is de manier waarop hij de bal weet te raken. Hij blinkt uit in zeer precieze lange passes en met zijn passes weet hij tevens de druk op de verdediging te verlichten. Hierdoor was Ávila bij Rosario Central een belangrijk wapen in aanvallend opzicht. Dankzij die kwaliteiten konden er door de trainer variaties op het aanvallende systeem worden aangebracht door de trainer, met daarbij Emiliano Vecchio als belangrijke pion op het middenveld." De goede prestaties van Ávila in de begindagen van zijn loopbaan begonnen steeds meer op te vallen, zelfs zoveel dat bondscoach Lionel Scaloni hem in de gaten ging houden.

Los pases largos de Gastón Ávila (????|01) como herramienta de ataque rápido. Tiene buena técnica y confía en ella. pic.twitter.com/8dqB3Q0JRH — Fulbo (@fulbo_fulbo) August 23, 2021

De keuzeheer van de regerend wereldkampioen kende Ávila nog uit zijn tijd als bondscoach van Argentinië Onder 20. Scaloni stond in juli en augustus 2018 korte tijd aan het roer van het jeugdelftal en in die periode kwam de nieuwe linksback van Ajax tot vijf optredens. Ruim drie jaar later, in november 2021, dwong Ávila een plaats af in de definitieve selectie van la Albiceleste voor de WK-kwalificatieduels met eeuwige rivaal Brazilië en Uruguay in de Zuid-Amerikaanse poule. Scaloni zette in op verjonging van zijn selectie en stuurde in dat kader tevens uitnodigingen naar generatiegenoten Enzo Fernández (toen nog River Plate) en Cristian Medina (Boca Juniors). Helaas voor Avila was hem in beide kwalificatiewedstrijden geen speeltijd gegund.

Scaloni gooide Avila dus niet voor de leeuwen tegen de doorgewinterde profs van Brazilië en Uruguay, maar bleef de 1.82 meter lange linksback wel in de gaten houden. In een telefonisch gesprek adviseerde de bondscoach de flankspeler om de stap naar Europa te maken, om zo zijn potentieel optimaal te benutten. Boca Juniors werd inmiddels overspoeld met aanbiedingen van clubs uit Engeland, Italië en Spanje en dus ook België. Het ambitieuze Royal Antwerp, waar Marc Overmars sinds maart 2022 verantwoordelijk is voor het aankoopbeleid, kwam als winnaar uit de transferstrijd. Voor 'slechts' 4,5 miljoen euro meldde Avila zich in het Bosuilstadion. Bijna een jaar later stond hij met de Belgische landstitel in zijn handen, het eerste kampioenschap voor Antwerp sinds 1957.

Verbeterpunten

Waar García lovend is over de passes van Ávila, daar is de journalist minder te spreken over diens verdedigende kwaliteiten. "Hij heeft het verdedigende aspect van zijn spel een beetje verwaarloosd, waardoor hij tijdens zijn tweede periode bij Boca Juniors niet veel aan spelen toekwam." De ervaren Carlos Izquierdoz en voormalig Manchester United-verdediger Marcos Rojo kregen doorgaans de voorkeur in het hart van de defensie van Boca Juniors, terwijl de Colombiaan Frank Fabra als linksback hoger in de pikorde stond. Op de momenten dat Ávila speeltijd kreeg, liet hij zien wel degelijk over kwaliteiten te beschikken. Het was echter onvoldoende om bij Xeneize tot een vaste waarde uit te groeien en de interesse vanuit Antwerpen kwam dan ook op het juiste moment.

Gastón Ávila is in beeld bij bondscoach Lionel Scaloni, maar debuteerde nog niet.

Na een aanloopperiode groeide Ávila met name na de winterstop van afgelopen seizoen uit tot een vaste waarde in het keurkorps van Van Bommel. Hij maakte indruk met zijn optredens in de slotfase van de Belgische jaargang, maar liet ook steken vallen. De positionering en timing van Ávila zijn voor verbetering vatbaar en hij is ook niet de allersterkste in luchtduels. In die duels is de linksback soms te veel gefocust op de inkomende bal en te weinig bezig met zijn directe tegenstander. Ávila behoorde afgelopen vrijdag tegen OH Leuven (1-1) niet tot de uitblinkers bij Antwerp. Ziggo Sport-verslaggever Robbert Reimering was na afloop hard in zijn oordeel richting de Argentijn: "Het is mij een raadsel dat dit een versterking zou moeten zijn volgens de scout van Ajax", klonk het na het druistige optreden van de verdediger.

Sterke punten

García merkte dus al op dat Ávila een enorm sterke pass in huis heeft. Met zijn diagonale lange ballen weet hij de verdediging van de tegenstander vaak in verlegenheid te brengen. Avila heeft altijd oog voor de beste optie naar voren toe, al is het voor hem ook geen probleem om al dribbelend de helft van de tegenpartij op te zoeken. Hij probeert het nabij de zestien soms met afstandsschoten, maar zijn passes zijn wel beduidend beter dan zijn afstandsschoten. Ávila is geen afmaker, hij moet het echt hebben van het afdwingen van corners en alert zijn bij rebounds. Het is een moderne linksback die sterk is in de één-tegen-één-duels en eventuele fouten repareert met zijn snelheid. Met die snelheid is de overlap op links een belangrijk wapen voor Antwerp. Ávila doet dit echter met mate, hij weet dat zijn belangrijkste taak het uitschakelen van zijn directe opponent is.

Steijn kan schuiven met Ávila

Ávila kan tevens als centrale verdediger uit de voeten, waardoor Steijn een back-up heeft voor de nog onervaren Jorrel Hato als linker centrale verdediger. Ávila, in eigen land vaak vergeleken met Lisandro Martínez, en rechter centrale verdediger Jakov Medic zouden elkaar achterin prima kunnen aanvullen. Laatstgenoemde verdediger is fysiek heel sterk en tevens een goede kopper, maar kwetsbaar met ruimte in zijn rug. Ávila kan met zijn snelheid voor de nodige rugdekking zorgen. Medic lijkt op één onderdeel behoorlijk veel op de Argentijnse aanwinst: ook de Kroatische verdediger beschikt over een zeer goede pass van achteruit. Met deze twee centrale verdedigers lijkt de opbouw van Ajax in orde te zijn.

Gastón Ávila zou centraal achterin bij Ajax een duo kunnen vormen met Jakov Medic.

De nieuwbakken Ajacied heeft best wel een lange weg afgelegd richting de top. "Ik had een gelukkige jeugd, ook al was het niet altijd makkelijk. De economische realiteit kon hard zijn in Rosario. In die omstandigheden zijn enkele jeugdvrienden van mij ‘van de radar verdwenen'. Laat we maar zeggen dat ze een ander pad kozen dan ik", zo liet hij begin dit jaar optekenen door de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Ávila heeft nog de nodige ambities op sportief vlak, en niet alleen als speler van Ajax. "Tegen mijn vrouw heb ik gezegd dat ik er alles ga aan doen om er over drie jaar bij te zijn op het WK. Ik was al jeugdinternational, dus waarom zou ik op een dag niet bij de A-selectie kunnen horen?"