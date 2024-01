Gary Lineker onthult vreemde vete met Mourinho: ‘Waarom praat je tegen hem?!’

Gary Lineker leeft al jarenlang op gespannen voet met José Mourinho, zo onthult de BBC-presentator in de podcast The Rest is Football. De Portugese oefenmeester zou in 2015 hebben geweigerd om de prijs voor Manager van het Jaar te ontvangen van Lineker, die tot op de dag van vandaag nog steeds niet weet waarom Mourinho boos op hem is.

“Mourinho was echt een ongelooflijke persoonlijkheid toen hij manager van Chelsea werd. Hij was echt innemend en ik vond hem geestig en grappig”, zegt Lineker in de podcast. “Ik denk dat de voetballerij hem in de loop der jaren een beetje heeft veranderd.”

De presentator van Match of the Day laat weten dat hij in het verleden een kleine documentaire over Mourinho heeft gemaakt en dat de inmiddels zestigjarige trainer hem ook vaak sms'te na uitzendingen van het voetbalprogramma. “Hij zei dan: 'Jullie begrijpen het en dit is geweldig.’ We gingen al twee jaar zo met elkaar om en toen veranderde er iets”, legt Lineker uit.

“Ik werd in 2015 gevraagd om Mourinho de prijs voor Manager van het Jaar uit te reiken tijdens de GQ Awards die ze elk jaar houden. Ze vroegen me om de trofee uit te reiken en ik zei: ‘Ja, dat doe ik natuurlijk voor José.’ Ongeveer vier dagen voor het evenement namen ze contact op en vertelden me: 'José heeft aangegeven dat hij niet wil dat jij de prijs aan hem uitreikt. Hij wil dat iemand het doet die niet in de voetballerij zit.’”

“Ik dacht: dat is een beetje vreemd, maar ga toch maar naar het evenement”, geeft Lineker aan. “Ik ging naar José toe en hij negeerde me. Ik zei: ‘Zijn we oké, zijn we oké, José?' Hij zei: ‘Ja, ja, ja.’ Maar hij was niet oké en sindsdien is hij nooit meer goed met mij geweest."

Alan Shearer en Micah Richards reageerden verbijsterd op het verhaal van Lineker en vroegen zich begrijpelijkerwijs af wat ertoe heeft geleid dat de twee in onmin met elkaar leven. Lineker vertelde vervolgens over een andere ongemakkelijke ontmoeting op Old Trafford na een Champions League-wedstrijd toen Mourinho manager van Manchester United was.

"Ik weet tot op de dag van vandaag niet of het iets was wat ik zei tijdens Match of the Day, ik heb echt geen idee. Ik heb hem daarna geïnterviewd en hij was erg kil.”

"Ik herinner me dat ik als presentator verslag deed van een Champions League-wedstrijd, waarin United niet goed speelde. Ik ging naar de skybox van het bestuur en dronk wat met toenmalig voorzitter Ed Woodward, een buurman van me die ik dus heel goed ken.”

"Ik stond daar wat te drinken en José kwam naar ons toe, maar toen liep hij gewoon weg. Hij stuurde een sms naar Ed Woodward waarin stond: ‘Waarom praat je met hem?’ Tot op de dag van vandaag weet ik niet wat ik hem heb misdaan.”

