Gareth Southgate stapt twee dagen na verloren EK-finale op bij Engeland

Gareth Southgate stapt twee dagen na verloren EK-finale tegen Spanje op bij Engeland

Gareth Southgate is niet langer de manager van het nationale elftal van Engeland, zo bevestigt de FA dinsdag. De 53-jarige coach vertrekt twee dagen na de met 2-1 verloren EK-finale tegen Spanje. Southgate was sinds 2013 verbonden aan de Engelse voetbalbond en werd in 2016 aangesteld als bondscoach.

Southgate bereikte voor de tweede keer de finale van het EK, maar stond wederom met lege handen. Spanje bleek te sterk in de eindstrijd in het Olympiastadion in Berlijn. Drie jaar geleden verloren the Three Lions de finale op Wembley omdat Italië de strafschoppen beter nam.

Engeland bereikte onder leiding van Southgate in 2018 de halve finale van het WK in Rusland. De Engelse ploeg nam de leiding in de ontmoeting met Kroatië, maar verloor alsnog. Vier jaar later, op het WK in Qatar, verloor Engeland in de kwartfinale met 1-2 van Frankrijk. Harry Kane miste in dat duel een strafschop in de slotfase.

After 102 games and almost eight years in charge, Gareth Southgate has announced he is to leave his role as manager of the #ThreeLions. — England (@England) July 16, 2024

Southgate, die Engeland in 102 duels begeleidde als bondscoach, komt op de website van de FA met een dankwoord. "Als trotse Engelsman is het de grootste eer van mijn leven geweest om voor Engeland te spelen en Engeland te leiden. Het heeft alles voor mij betekend en ik heb dan ook alles gegeven."

"Maar het is tijd voor verandering en voor een nieuw hoofdstuk. De finale van zondag in Berlijn tegen Spanje was mijn laatste wedstrijd als manager van Engeland", aldus de trainer die de Engelse nationale ploeg naar twee EK-finales loodste, maar geen prijzen veroverde.

"Ik heb het voorrecht gehad om een grote groep spelers in die 102 wedstrijden te mogen leiden. Ieder van hen is er trots op de drie leeuwen op hun shirt te dragen, en ze zijn op zoveel manieren een sieraad voor hun land geweest", aldus de dankbare Southgate.

De vertrokken manager bedankt tot slot de fans van Engeland. "We hebben de beste supporters ter wereld en hun steun betekent heel veel voor mij. Ik ben een fan van Engeland en dat zal altijd zo blijven."

"Ik kijk ernaar uit om te zien hoe deze spelers doorgaan met het creëren van nog meer speciale herinneringen en het verbinden en inspireren van de natie. We weten namelijk dat ze dat heel goed kunnen", zo besluit Southgate zijn boodschap na acht jaar bondscoachschap van Engeland.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties