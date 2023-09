Gareth Southgate doet opvallende onthulling over international van Engeland

Maandag, 11 september 2023 om 12:25 • Jan Hoeksema • Laatste update: 12:58

Kyle Walker heeft meerdere malen gedacht aan stoppen als international van het Engelse nationale elftal. Dat blijkt uit een interview dat Gareth Southgate deed bij The Guardian. De bondscoach van Engeland vertelt dat Walker twee keer heeft aangegeven geen interlands meer te willen spelen, maar beide keren wist Southgate de rechtsback te overtuigen door te gaan als international. Zaterdagavond maakte Walker zijn eerste doelpunt namens the Three Lions.

"Ik heb hem twee keer overtuigd niet te stoppen als international", zegt de Engelse trainer tegen de krant. "Zowel na afloop van het EK als het WK. Volgens mij vindt hij het geweldig met de nationale ploeg en wil hij blijven doorgaan. Hij denkt nu na over hoeveel interlands hij nog kan spelen. Hij is in zijn positie van wereldklasse. Ik denk dat hij niet realiseerde wat voor waarde hij heeft voor het team."

Walker heeft veel getwijfeld aan zijn plek in het Engelse nationale team, niet in de laatste plaats vanwege de hevige concurrentie op zijn positie. Southgate kan namelijk normaal gesproken ook een beroep doen op onder meer Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier en Reece James voor de positie van rechtsback. "Ik heb wel gedacht dat mijn dagen in het nationale elftal geteld waren", zegt Walker daarover. "En om te bedenken hoeveel vakanties en zomers ik heb opgeofferd hiervoor..."

Toch lijkt de verdediger van Manchester City zijn laatste interland nog niet gespeeld te hebben. Zaterdag kwam hij voor de 77ste keer in actie namens Engeland en was hij goed voor zijn eerste interlanddoelpunt. Deze zomer was er nog enige tijd sprake van een vertrek van Walker bij City. Bayern München had concrete interesse in de diensten van de 33-jarige rechtsback, maar uiteindelijk bleef hij de treble-winnaar trouw. Walker en City zijn daarnaast in gesprek over een contractverlenging, daar de huidige verbintenis in de zomer van 2024 afloopt.