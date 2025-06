Gareth Bale wil samen met een aantal anderen Cardiff City kopen. Dat meldt The Athletic. Een eerste voorstel is afgewezen, maar de 35-jarige oud-voetballer houdt hoop.

Bale werkt met een aantal anderen samen om de club uit Wales over te nemen. De voormalig aanvaller zelf geeft leiding aan dat consortium.

Er is vorige maand al een eerste brief naar Vincent Tan, de huidige eigenaar van Cardiff, gestuurd. Daarin hebben ze de Maleisiër op de hoogte gesteld van de plannen.

Volgens The Athletic werd dat voorstel afgewezen. Toch blijven Bale en de mensen waarmee hij samenwerkt zeer geïnteresseerd in de overname van Cardiff.

Eerder deze week werd er gemeld dat Bale onderdeel uitmaakte van een consortium dat Plymouth Argyle, net als Cardiff afgelopen seizoen actief in het Championship, wilde overnemen. Die berichten kloppen echter niet volgens The Athletic.

Cardiff eindigde afgelopen seizoen als laatste in het Championship, en degradeert daardoor voor het eerst in 22 jaar naar de League One. In het seizoen 2018/19 was de club nog actief in de Premier League.

Bale zelf werd geboren in Cardiff, maar speelde nooit in het eerste elftal van Cardiff City. Hij beleefde zijn hoogtijdagen bij Tottenham Hotspur en Real Madrid, en beëindigde begin 2023 zijn carrière.

Luka Modric, met wie Bale lange tijd samenspeelde bij Spurs en Real Madrid, werd onlangs nog mede-eigenaar van Swansea City. Die club eindigde afgelopen seizoen op plek elf in het Championship en is de rivaal van Cardiff.