Galatasaray zet na komst Leroy Sané opnieuw torenhoog in met interesse in wereldkampioen

Galatasaray wil na de komst van Leroy Sané nog een grote speler binnenhalen. Volgens het Argentijnse TyC Sports heeft de landskampioen van Turkije belangstelling voor Emiliano Martínez.

Martínez heeft een tot medio 2029 lopend contract bij Aston Villa, maar maakte er geen geheim van open te staan voor een nieuw avontuur en leek na de laatste wedstrijd van Aston Villa afgelopen seizoen al afscheid te nemen van de fans.

Ook zou een verkoop niet slecht uitkomen voor Villa, dat door het mislopen van Champions League-voetbal maatregelen moet treffen om aan de PSR-regels van de Premier League te voldoen.

Martínez (32) werd eerder al gelinkt aan Manchester United, waar hij de concurrentiestrijd zou moeten aangaan met André Onana. Die geluiden zijn echter wat verstomd, terwijl de interesse van Galatasaray nieuw is.

Galatasaray nam aan het einde van vorig seizoen afscheid van Fernando Muslera. De Uruguayaanse doelman (38) was veertien jaar in dienst bij Cim Bom en groeide daar uit tot clublegende, door onder meer acht keer landskampioen te worden.

Mogelijk wordt Martínez zijn opvolger. Journalist Germán García Grova schrijft dat Galatasaray bij Villa heeft geïnformeerd naar de voorwaarden. Engelse media schreven eerder dat Villa met iets meer dan twintig miljoen euro genoeg zal nemen.

Wat Galatasaray bereid is te betalen, is vooralsnog onbekend. De ploeg uit Istanbul zet in ieder geval zeer hoog in met de komst van Sané en concrete interesse in Victor Osimhen. Laatstgenoemde maakte vorig seizoen op huurbasis al grote indruk in Istanbul.