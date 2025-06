Galatasaray heeft grote ambities op de transfermarkt. De landskampioen van Turkije versterkte zich al met Leroy Sané en wil spoedig ook Ilkay Gündogan verwelkomen, zo meldt journalist Florian Plettenberg van Sky Sports.

Plettenberg schrijft dat Galatasaray zijn interesse in Gündogan heeft bevestigd bij Manchester City, waar de Duitse middenvelder met Turkse roots een contract heeft tot medio 2026.

In de komende periode mogen er geen echter grote vorderingen worden verwacht in de jacht van Galatasaray op Gündogan. De inmiddels 34-jarige rechtspoot is momenteel met City in de Verenigde Staten, waar het WK voor clubs wordt gespeeld, en heeft het vizier daar volledig op gericht.

Gündogan maakte in 2016 de overstap van Borussia Dortmund naar Manchester City en groeide daar uit tot cruciale speler en uiteindelijk clublegende. Mede dankzij zijn inbreng won City vijf keer de Premier League.

Na het vertrek van Fernandinho in 2022 werd Gündogan die zomer door zijn teamgenoten benoemd tot aanvoerder van Man City. Onder zijn leiding pakte de club dat seizoen een historische treble, inclusief City's eerste en enige Champions League tot op heden.

Gündogan vertrok in 2023 transfervrij naar FC Barcelona, dat hij na een seizoen alweer verliet om terug te keren bij the Citizens. Afgelopen seizoen deed hij over alle competities in vijftig wedstrijden mee.

Galatasaray is ook geïnteresseerd in Emiliano Martínez, die afstevent op een vertrek bij Aston Villa. Daarnaast wil Cim Bom zich versterken met publiekslieveling Victor Osimhen, die ook aanbiedingen uit Saudi-Arabië op zak heeft.