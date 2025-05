Galatasaray verslaat Trabzonspor in finale en verovert de Turkse beker

Galatasaray heeft woensdagavond de Turkse beker veroverd. De ploeg van trainer Okan Buruk was in de finale in het Kalyon Stadion in Gaziantep met 0-3 te sterk voor Trabzonspor. Victor Osimhen was met twee goals de grote man.

Galatasaray was vanaf het begin de bovenliggende ploeg en liet in de persoon van Yunus Akgün na op voorsprong te komen. De flankspeler schoot vanuit kansrijke positie nipt over.

Yunus kwam even later positiever in het nieuws toen hij het overzicht bewaarde en de bal in de zestien deponeerde, waar Baris opdook en met rechts binnenschoot: 1-0.

Trabzonspor wist niet gek veel te creëren, al kwam het via Anthony Nwakaeme redelijk dichtbij. De Nigeriaan schoot met binnenkant voet enkele meters naast. De kans voor Ozan Tufan was groter. Hij kopte van dichtbij nipt over.

Dramatisch uitverdedigen van voormalig Ajacied Davinson Sánchez leverde Tufan een nog grotere kans op. De Turk kwam oog in oog te staan met Fernando Muslera, die Galatasaray op de been hield door snel uit zijn doel te komen.

De slotfase van de eerste helft was dan weer voor Galatasaray, dat twee kansen kreeg om de score te verdubbelen. Yunus schoot met veel gevoel net langs de verkeerde kant van de paal, terwijl de spectaculaire omhaal van Osimhen over vloog.

De tweede helft was nog geen minuut oud toen Galatasaray alsnog de voorsprong verdubbelde. Yunus gaf diep aan Osimhen, die zijn directe tegenstander de baas was en verwoestend raak knalde in de verre hoek: 0-2.

Diezelfde Osimhen schoot met ruim een uur op de klok opnieuw raak. De huurling van Napoli was het eindstation van een vlijmscherpe aanval en schoot op aangeven van de uitstekende Yunus raak: 0-3.

Omdat een treffer van Nwakaeme werd afgekeurd wegens buitenspel, kwam Trabzonspor niet tot scoren. Zo wint Galatasaray de beker, en zal het gezien zijn acht punten voorsprong op Fenerbahçe ook binnenkort de landstitel veroveren.