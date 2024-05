Galatasaray verliest van tien man Fenerbahçe: ontknoping volgt volgende week

Galatasaray is er niet in geslaagd om zondag kampioen te worden. Cim Bom had aan een punt tegen rivaal en concurrent Fenerbahçe genoeg om de landstitel bij te schrijven, maar verloor in eigen huis door een treffer van Caglar Söyüncü: 0-1. Het verschil tussen de ploegen, met nog één speelronde te gaan, bedraagt drie punten. Omdat het onderling resultaat in het voordeel van Fener valt, kan die ploeg alsnog kampioen worden als het volgende week wint en Galatasaray verliest.

Vooraf werd er verhit potje verwacht en al in de beginfase liepen de gemoederen hoog op. Zo ging Dries Mertens, die al vroeg geel kreeg, vrij makkelijk naar de grond en sloeg de vlam even later helemaal in de pan, toen Lucas Torreira naar de grond ging na een duwtje in het gezicht. Dader Alexander Djiku kreeg geel, evenals Bright Osayi-Samuel en Baris Yilmaz, die na het incident betrokken waren bij het opstootje.

Veel kansen waren er in de openingsfase nog niet echt, al leidde een fraaie aanval van Fenerbahçe wel een prima kans op voor Sebastian Szymanski. De ex-Feyenoorder schoot met zijn 'verkeerde' rechterbeen enkele meters naast het doel van Fernando Muslera. Enkele minuten later kreeg de Pool de bal wel voor zijn favoriete linker. Echter krulde hij de bal ook ditmaal naast.

Fenerbahçe was de betere ploeg in de openingsfase, maar alles leek te veranderen toen Alexander Djiku na een ogenschijnlijk lichte overtreding op andermaal Torreira zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kreeg gepresenteerd. Dusan Tadic kwam na een klein half uur later goed weg, toen een tikje tegen de kuit van ex-ploeggenoot Hakim Ziyech onbestraft bleef. De grootste kans voor Galatasaray kwam op naam van Baris Yilmaz, die over kopte uit een vrije trap van Ziyech.

Fenerbahçe vocht voor zijn laatste kans en kreeg vijf minuten voor rust een enorme kans om de score te openen in het hol van de leeuw. De Gele Kanaries braken met vijf man uit richting het doel van Muslera en uiteindelijk was het Fred die een perfecte pass kreeg. De Braziliaan leek met binnenkant voet de verre hoek te vinden, maar zijn inzet belandde net naast de voor hem verkeerde kant van de paal.

Na rust veranderde er niet al te veel aan het spelbeeld. Fener moest winnen en toonde dan ook zijn aanvallende intenties. Bij een hoekschop van de bezoekers verloor Mert Hakan zijn geduld, toen er bekertjes en andere voorwerpen richting hem werden gegooid. De Turk deed zijn beklag bij de scheidsrechter, die er verder niets aan kon doen. De hoekschop leverde niets op. Ziyech werd ondertussen vrijwel onschadelijk gemaakt door de uitstekend spelende Ferdi Kadioglu.

??????! Fener met 10 man op voorsprong in het hol van de leeuw ?? Caglar Söyüncü hoeft alleen nog maar het laatste zetje te geven: 1-0 ?#ZiggoSport #SuperLig pic.twitter.com/eTsXQN1trX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 19, 2024

Ook met elf tegen tien kwam Galatasaray niet al te best voor de dag. Fenerbahçe bleef drukken en kreeg twintig minuten voor tijd waar het al de hele wedstrijd naar zocht. Bij een hoekschop tastte Muslera volledig mis, waarna de bal op het dijbeen van Derrick Köhn belandde. Daarmee voorkwam hij in eerste instantie een doelpunt, maar de bal kwam perfect voor de voeten van Söyüncü terecht, die niet meer kon missen: 0-1.

Ook in het restant van de tweede helft was het spel van Galatasaray ondermaats. Ondanks enkele gevaarlijke momenten voor het doel van Dominik Livakovic hield Fenerbahçe stand en volgt de beslissing volgende week. Fenerbahçe speelt dan thuis tegen Istanbulspor, terwijl Galatasaray op bezoek gaat bij Konyaspor. Daar kan Cim Bom zich dus geen nederlaag meer veroorloven, als Fener zijn wedstrijd weet te winnen.

