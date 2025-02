Galatasaray treft mogelijk Fenerbahçe of Besiktas in kwartfinale na teleurstellend gelijkspel

Galatasaray heeft zich als nummer twee geplaatst voor de kwartfinale van het Turkse bekertoernooi. De ploeg van Okan Buruk had moeten winnen om de koppositie te veroveren, maar slaagde daar niet in tegen groepswinnaar Konyaspor: 0-0. Galatasaray neemt het in de kwartfinale op tegen één van de vier groepswinnaars: Trabzonspor, Fenerbahçe, Besiktas of Konyaspor.

Bijzonderheden:

Dries Mertens leek Galatasaray tien minuten voor rust op voorsprong te zetten, maar de voormalig Eredivisie-ster beging in de ogen van de arbiter een overtreding op doelman Deniz Ertas.

In de tweede helft drukte Galatasaray het gaspedaal wat steviger in. Het leidde tot een grote kans voor Kerem Demirbay, die van dichtbij met binnenkant voet over schoot.

In de slotfase vonden ook Victor Osimhen, die Ertas zag redden, en Metehan Baltaci geen geluk in de afronding. De poging van laatstgenoemde werd op de doellijn onschadelijk gemaakt door een verdediger.