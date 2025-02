Okan Buruk zag een fittere tegenstander tijdens de wedstrijd tegen AZ (2-2). Dat vertelt de trainer van Galatasaray donderdagavond op de persconferentie. De Alkmaarders hadden afgelopen weekend vrij en dat was te merken, oordeelt Buruk. De oefenmeester wijst naar de drukke speelkalender van de Turkse ploeg.

Terwijl AZ niet in actie kwam afgelopen weekeinde, speelde Galatasaray maandagavond tegen Rizespor (1-2 overwinning). “AZ was energieker dan wij. Zij hadden geen wedstrijd in het weekend, want de bond had die wedstrijd uitgesteld”, verklaart Buruk.

“Het enige positieve is dat er vandaag geen blessures bij zijn gekomen”, aldus de Turkse trainer. Álvaro Morata, Mauro Icardi en Ismail Jacobs ontbraken bij de selectie wegens een blessure. Daarnaast kon hij geen beroep doen op Mario Lemina, omdat hij niet is ingeschreven.

De trainer voelt zich samen met zijn ploeg verantwoordelijk voor de uitschakeling. “Wij droomden van een zege, maar dat is helaas niet gelukt. Namens het Turkse voetbal bieden wij onze excuses aan.” Rivaal Fenerbahçe is na de uitschakeling van Galatasaray de enige Turkse ploeg die nog actief is in Europa.

De Turkse koploper wordt door Turkse media gespaard, want na de heenwedstrijd was de uitschakeling onvermijdbaar. Doelman Günay Güvenç wordt gecomplimenteerd. “Güvenç maakte naam met zijn optreden. De doelpunten van Victor Osimhen en Roland Sallai waren een schrale troost”, zo schreef Fanatik.

Hürriyet zag Galatasaray al vroeg de handdoek in de ring gooien. “De vroege wissels van Dries Mertens en Davinson Sánchez lieten zien dat Buruk al bezig was met de derby tegen Fenerbahçe van maandag.”

Het verschil tussen koploper Galatasaray en nummer twee Fenerbahçe bedraagt zes punten. De ploeg van Mourinho wist over twee wedstrijden RSC Anderlecht (2-5) uit te schakelen in de tussenronde van de Europa League en reist dus met een goed gevoel af naar RAMS Park.