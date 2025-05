Galatasaray sluit af in stijl op avond die in het teken staat van scorende Dries Mertens

Galatasaray heeft het uiterst succesvolle seizoen in Turkije afgesloten met een 2-0 overwinning op Istanbul Basaksehir. Dries Mertens was de matchwinner en leek na zijn goal afscheid te nemen van de aanhang van Galatasaray. De kampioen eindigt het seizoen met 30 overwinningen, 95 punten en 91 goals.

De bal kwam na ruim een kwartier spelen op de stip te leggen na een handsbal van Ousseynou Ba. Mertens legde aan vanaf elf meter en schoot vervolgens onberispelijk raak.

Mertens vierde het doelpunt uitbundig met zijn ploeggenoten, wellicht als een soort afscheidscadeau aan de fans. De Belg is 38 en loopt op 30 juni uit zijn contract in Istanbul. De kans is groot dat de geliefde routinier na drie seizoenen en met de dubbel vertrekt bij Galatasaray.

Kort voor het rustsignaal schreeuwden de bezoekers om een penalty toen Yusuf Sari onderuit ging in het strafschopgebied. De arbitrage weigerde echter om een strafschop te geven. Het opgeluchte Galatasaray ging rusten met een minieme voorsprong.

Basaksehir gaf niet op en had pech toen een ferme kopbal van Ömer Sahiner vakkundig werd gepareerd door de inmiddels 38-jarige doelman Fernando Muslera, die na 14 jaar trouwe dienst en bijna 450 duels ook afscheid neemt. Het was soms een beetje zomeravond aan de kant van Galatasaray, dat reeds verzekerd was van het kampioenschap.

Mertens werd tien minuten voor het einde onder luid applaus naar de kant gehaald door trainer Okan Buruk. ''Laat je horen voor de legende en nummer 10, Dries Mertens!'', schalde het door het RAMS Park, tot genoegen van de fanatieke aanhang. Mertens werd ook nog even omhooggehouden door zijn teamgenoten.

Enkele minuten na de aftocht van Mertens verdubbelde Victor Osimhen de voorsprong met een bekeken kopbal. Een geslaagde einde van het seizoen derhalve voor Galatasaray.