Galatasaray slaat enorme slag en haalt met Duits international absolute topspeler binnen

De volgende stap in de carrière van Leroy Sané lijkt bekend. Eerder op de woensdag meldde Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sports al dat de vleugelaanvaller zou vertrekken bij Bayern München, en nu voegt de journalist eraan toe dat hij een bestemming heeft gevonden.

Bayern München had graag het aflopende contract van Sané willen verlengen en legde een aanbod bij hem neer, maar de buitenspeler heeft zijn zinnen gezet op een vertrek uit de Allianz Arena. Nu wordt duidelijk waarom hij niet wil verlengen.

Fabrizio Romano liet al doorschemeren dat Galatasaray goede hoop heeft om Sané in te lijven. Plettenberg komt enkele uren daarna met het nieuws dat de Duits international inmiddels een mondeling akkoord heeft bereikt met de club uit Istanbul. Naar verluidt gaat hij tekenen voor drie jaar en de vleugelspits kan circa elf miljoen euro per jaar gaan verdienen.

In Turkije worden nu de laatste details besproken over een transfervrije overstap, maar dat lijken slechts formaliteiten aangezien Sané zelf al volledig akkoord is met de voorwaarden van zijn nieuwe verbintenis.

Er waren meerdere kapers op de kust, waaronder Fenerbahçe en Arsenal. Sané kent Mikel Arteta, manager van the Gunners, nog van hun gezamenlijke periode bij Manchester City. Uiteindelijk lijkt de keuze toch gevallen op Galatasaray.

De vleugelaanvaller streek in 2020 neer bij Bayern, dat een maximaal bedrag van 60 miljoen euro voor hem neerlegde. Vijf jaar later staat de teller op 61 goals en 55 assists in 220 wedstrijden voor der Rekordmeister.

Sané veroverde met Bayern viermaal de landstitel, tweemaal de Duitse Supercup en een keer de Europese Supercup. In 2021 won hij met de grootmacht het WK voor clubteams.