Galatasaray profiteert op zeer overtuigende wijze van uitglijder Fenerbahçe

Galatasaray heeft uitstekende zaken gedaan in de Turkse Süper Lig. De ploeg van Okan Buruk won mede dankzij een dubbelslag van Wilfried Zaha met 1-5 van Trabzonspor. Kaan Ayhan en Kerem Aktürkoglu (tweemaal) wisten eveneens tot scoren te komen. Dankzij de zege staan koplopers Fenerbahçe en Galatasaray in punten (54) gelijk na 21 speelrondes.

Cim Bom had een klein kwartier nodig om op voorsprong te komen in Trabzon. Baris Yilmaz zette voor op Zaha, die op acrobatische wijze voor de voorsprong zorgde. Voor rust kreeg Dries Mertens nog de kans om de score verdubbelen, maar de Belg plantte zijn kopbal op de lat. Tegenvaller vlak voor rust was het uitvallen van sterkhouder Abdülkerim Bardakci, die zou moest laten vervangen door ex-Ajacied Davinson Sánchez.

De Colombiaan kwam een klein kwartier na rust bijna op het scorebord terecht, ware het niet dat zijn kopbal op de paal belandde. Enkele minuten later was het wel raak. Kerem Demirbay vond de ruimte bij Zaha, die zijn poging in de verre hoek deed belanden: 0-2. Een mooie opsteker voor de Ivoriaan, die niet is opgeroepen voor de Afrika Cup.

Nog geen drie minuten later speelde Zaha opnieuw een cruciale rol bij een treffer van Galatasaray. Dit keer had de Crystal Palace-legende een assist in huis op Ayhan, die zijn man uitkapte en de verre hoek vond: 0-3. Toch mocht Trabzonspor even later nog hopen op een resultaat, toen Enis Destan overtuigend raak schoot op aangeven van Edin Visca: 1-3.

De hoop vervloog echter zeer snel. Vrijwel direct na de 1-3 zorgde Aktürkoglu voor de 1-4, door de bal op heerlijke wijze via de binnenkant van de paal in het doel te krullen. Zaha dacht vlak voor tijd zijn derde van de wedstrijd te maken, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens een overtreding in de aanloop naar zijn treffer.

Toch zou het diep in blessuretijd alsnog 1-5 worden. Aktürkoglu zorgde er met een fraai schot voor dat Ugurcan Cakir voor de vijfde keer moest vissen. Daar bleef het bij en dus kent Galatasaray een uitstekende speelronde.

