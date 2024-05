Galatasaray klaagt Fenerbahçe-spelers Oosterwolde en Kadioglu aan na wangedrag

Galatasaray heeft een officiële aanklacht ingediend tegen verschillende spelers van Fenerbahçe, waaronder Jayden Oosterwolde en Ferdi Kadioglu. Volgens de Turkse topclub vertoonden zij ongepast gedrag na afloop van de onderlinge confrontatie afgelopen weekend (0-1 zege voor Fenerbahçe).

Galatasaray vergat afgelopen weekend de landstitel te pakken in Turkije. In eigen huis had het aan een punt genoeg tegen Fenerbahçe, maar Cim Bom ging verrassend met 0-1 onderuit door een doelpunt van Caglar Söyüncü.

Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoglu için PFDK’ya sikayeti sonrasi, Galatasaray da soyunma odasinda edilen küfürleri sikayet etti. Haydi bakalim görelim erkekliginizi ve adaletli olusunuzu! pic.twitter.com/Cjny6WhoKt — Derin Galatasaray (@DerinGSMeclisi) May 24, 2024

Na afloop verschenen beelden op het internet vanuit de kleedkamer van Fenerbahçe. Op die beelden zouden beledigende teksten jegens Galatasaray te zien en te horen zijn geweest. Ook Oosterwolde deelde dergelijke beelden op zijn Instagram Stories.

Dat gaat nu mogelijk gevolgen hebben. Galatasaray heeft namelijk naar aanleiding van dit wangedrag een officiële aanklacht ingediend bij de Turkse voetbalbond. De club wil dat de bond de beelden gaat bestuderen en de personen in kwestie gaat bestraffen.

Daartegenover wil Fenerbahçe ook dat de Turkse bond actie onderneemt, maar dan voor een ander vermeend voorval. Galatasaray-speler Kerem Aktürkoglu zou zich namelijk beledigend hebben uitgelaten in de catacomben, zo stellen zij.

Aanstaande zondag volgt op de slotdag van de competitie de ontknoping in de Turkse Süper Lig. Galatasaray heeft dan opnieuw genoeg aan een punt om de 24ste landstitel bij te schrijven. Fenerbahçe zal minimaal moeten winnen en dan moeten hopen op een nieuwe uitglijder van de koploper.

