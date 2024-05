Galatasaray kan volgende week tegen rivaal Fenerbahçe kampioen worden

Galatasaray kan volgende week tegen uitgerekend concurrent Fenerbahçe kampioen van Turkije worden. Zowel Galatasaray als Fenerbahçe won zondagavond, waardoor het gat, met nog twee duels te gaan, zes punten bedraagt. Galatasaray ontvangt Fenerbahçe volgende week zondag in het eigen Rams Park. Besiktas speelde gelijk tegen Alanyaspor en ziet Europees voetbal uit het zicht verdwijnen.

Fatih Karagümrük - Galatasaray 2-3

Karagümrük zat goed in de wedstrijd en kreeg in de persoon van Marcão een goede kans. De Braziliaan leek binnen te kunnen tikken, maar werd net genoeg gehinderd en dus leverde het dreigende moment niets op. Karagümrük stond verdedigend uitstekend en pakte na ruim een half uur spelen de voorsprong. Ryan Mendes stormde op Victor Nelsson af en liet de Zweed en vervolgens ook Fernando Muslera kansloos: 1-0.

Zeer slordig balverlies in de verdediging van Karagümrük leidde een enorme kans in voor Galatasaray. Na een uiterst vlotte aanval kreeg Ziyech een vrije schietkans, maar de Marokkaan schoot een meter naast. In de blessuretijd was het alsnog raak voor Galatasaray. Dries Mertens zette met veel gevoel voor tot bij de tweede paal, waar Baris Yilmaz raak kopte in de korte hoek: 1-1.

De gelijkmaker kwam op precies het juiste moment voor Galatasaray, maar ook na de onderbreking was het spel van de Turkse topclub weinig overtuigend. Wel liet Ziyech meerdere kansen liggen, terwijl ook Mendes aan de andere kant naliet om het net te vinden. Twintig minuten voor tijd was de verlossende 1-2 daar alsnog voor Galatasaray. Mertens, deze maand 37 geworden, tikte behendig binnen na prima voorbereidend werk van Baris Yilmaz.

Karagümrük bleef echter goed voor de dag komen en kwam tien minuten voor tijd op gelijke hoogte. Marcão draaide uitstekend weg van zijn directe tegenstander Abdulkerim Bardakci en schoot fraai raak: 2-2. Kevin Lasagne leek zelfs even op weg naar de 2-3. Zijn schot was echter niet zuiver genoeg en dus kon Muslera de bal oprapen.

Fenerbahçe - Kayserispor 3-0

Fenerbahçe, met Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadioglu, Dusan Tadic én Sebastian Szymanski in de basis, wist dat het moest winnen om kans te blijven houden op de titel en kwam na een kleine twintig minuten op voorsprong. Tadic legde af op Michy Batshuayi, die in eerste instantie niet langs zijn directe tegenstander leek te komen. De Belg vond toch een gaatje en schoot al glijdend raak: 1-0.

Szymanski dacht al snel aan een verdubbeling van de score, maar de poging van de ex-Feyenoorder vloog net langs de voor hem verkeerde kant van de paal. Nadat ook Tadic een kans liet liggen, de voormalig Ajacied schoot te slap, kam Fenerbahçe vlak voor rust alsnog op 2-0. Alexander Djiku kreeg de bal perfect voor zijn voeten na een gekraakte voorzet, en zag zijn inzet de verre hoek in verdwijnen.

Na een uur spelen maakte Caglar Söyüncü een einde aan alle onzekerheid. De mandekker liep een scherpe voorzet van Szymanski binnen. Het was op dat moment niet meer de vraag of Fenerbahçe zou doen was het moest doen, maar of Galatasaray punten zou verspelen tegen Karagümrük. Invaller Berkan Kütlü schoot Galatasaray vlak voor tijd toch nog op voorsprong. Zijn schot was Salvatore Sirigu te machtig: 2-3.

Alanyaspor - Besiktas 1-1

In de jacht op plek vier, goed voor een Conference League-ticket, zou Besiktas zich een enorme dienst hebben bewezen met een overwinning. Na ruim een uur spelen brak Besiktas de ban in Alanya, waar Muleka keurig raak kopte. Genoeg voor een zege was het alleen niet, daar Koka tien minuten voor tijd voor de 1-1 tekende. Zodoende heeft Besiktas drie punten minder dan Istanbul Basaksehir, dat momenteel vierde staat.

