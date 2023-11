Galatasaray heeft geen grip op Lamkel Zé en lijdt eerste competitienederlaag

Zaterdag, 11 november 2023 om 19:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:13

Galatasaray heeft pijnlijk puntenverlies geleden in de Turkse Süper Lig. De ploeg van trainer Okan Buruk verloor met 2-1 bij Hatayspor. Het is de eerste competitienederlaag dit seizoen voor Cim Bom. Didier Lamkel Zé was de grote man aan de kant van de thuisploeg met een treffer en een assist. Wilfried Zaha was tussendoor nog wel goed voor de gelijkmaker, maar veel leverde dat de bezoekers dus niet op. Galatasaray, dat bovenaan staat met 31 punten uit 12 duels, geeft Fenerbahçe de mogelijkheid om de koppositie over te nemen. De Gele Kanaries hebben 30 punten uit 11 duels verzameld.

Bij Galatasaray kreeg Kazimcan Karatas de voorkeur boven Angeliño op de linksbackpositie, terwijl ook Dries Mertens het moest doen met een plek op de bank. Kerem Aktürkoglu was de aangewezen speler voor de 10-positie. De overige twee ex-Eredivisionisten, Davinson Sánchez en Hakim Ziyech, stonden wél in de basis. Laatstgenoemde moest net als de flankspeler aan de linkerkant, Zaha, voor de aanvoer richting spits Mauro Icardi zorgen.

Dat Galatasaray een lastige wedstrijd kon verwachten, werd al in de openingsfase duidelijk. Zo kon een voorzet van Lamkel Zé ternauwernood worden weggewerkt en kopte Cengiz Demir in de handen van Fernando Muslera. Namens Galatasaray probeerden Ziyech en Zaha ploeggenoot Aktürkoglu te bereiken, maar die pogingen strandden.

Na een kwartier kwamen de bezoekers plots op achterstand. Twee spelers van Hatayspor bevonden zich in buitenspelpositie bij een lange bal van doelman Erce Kardesler. De ene speler die geen buitenspel stond, Fisayo Dele-Bashiru, ging achter de bal aan en zag Sánchez net op tijd wegkoppen. De bal belandde echter bij Lamkel Zé, die de bal perfect bij de tweede paal plaatste voor Rigoberto Rivas: 1-0.

Halverwege de tweede helft kwam Galatasaray op gelijke hoogte, al kreeg het daarbij de nodige hulp van Kardesler. Een vrije trap van Ziyech werd slecht verwerkt door de goalie van Hatayspor, waarna de rebound voor de voeten van Zaha terechtkwam. De Ivoriaans international profiteerde optimaal met een gedrukte volley: 1-1. Even leek het 1-2 te worden, maar Aktürkoglu plantte zijn kopbal uit een voorzet van Ziyech op de lat.

In de openingsfase na rust kwam Galatasaray goed voor de dag. Zo kwam Sánchez dichtbij uit een hoekschop, maar had Kardesler een fraaie redding in huis. De goalie was ook bij de volgende hoekschop van de bezoekers van grote waarde voor Hatayspor. Ditmaal redde hij knap op een kopbal van Abdülkerim Bardakci.

Het bleke dure missers, want aan de andere kant toonde Hatayspor zich wel effectief. Een fraaie dieptepass van achteruit kwam precies lekker in de loop van Dele-Bashiru terecht. Hij leek zichzelf naar een doelpunt te dribbelen, totdat hij enigszins vastliep en de bal aan Lamkel Zé liet. De Ivoriaan verschalkte Muslera vervolgens in de korte hoek: 2-1. Galatasaray ging vol in de aanval, maar ondanks mogelijkheden voor Tetê, Icardi en Kaan Ayhan zat een gelijkspel er niet meer in.