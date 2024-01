Galatasaray geeft voorsprong weg in Sivas; Fenerbahçe twee punten los

Galatasaray heeft zeer duur puntenverlies geleden in de Turkse Süper Lig. Cim Bom leek lange tijd met 0-1 te winnen van Sivasspor, totdat Fodé Koita vijf minuten voor tijd een strafschop benutte: 1-1. Het gelijkspel is uitstekend nieuws voor Fenerbahçe, dat nu twee punten meer heeft dan naaste achtervolger Galatasaray.

Het eerste serieuze gevaar van de wedstrijd kwam van de voet van Ugur Çiftçi. De mee opgekomen linksback van Sivasspor zag zijn schot in de zestien gekeerd worden door Fernando Muslera. Na dat moment nam Galatasaray het heft in handen en de ploeg kreeg ook de nodige grote mogelijkheden. Zo schoot Victor Nelsson na een hachelijk moment in de zestien naast. In de fase daarna zat het de bezoekers ook niet bepaald mee.

Allereerst kwam Kerem Aktürkoglu oog in oog met Ali Sasal Vural te staan. De goalie van Sivasspor zag tot zijn opluchting dat het schot van de vleugelspeler op de paal belandde. Niet veel later kon Vural opnieuw opgelucht ademhalen. Galatasaray counterde, al was Dries Mertens nog ver verwijderd van het doel. De Belg haalde van ongeveer 25 meter verwoestend uit en zag zijn kanonskogel op de lat uiteenspatten.

Vijf minuten voor rust kwam ook Galatasaray goed weg, toen Modou Barrow zijn inzet tegen de paal zag belanden. Fodé Koita kwam eveneens dichtbij. De spits uit Guinee zag zijn inzet maar net naast het doel van Muslera belanden. Galatasaray had het lastig, maar kreeg vlak voor rust toch waar het zo op hoopte. Na een heerlijk overstapje van Mertens kreeg Demirbay de kans om met links uit te halen en dat deed hij succesvol. Zijn schot in de verre hoek was Vural te machtig: 0-1.

Vlak na rust werd duidelijk dat Galatasaray nog niet van Sivasspor af was. De thuisploeg begon scherp en nadat Kazimcan Karatas op Vural stuitte, werd de thuisploeg niet veel later ook gevaarlijk. Hakan Arslan kreeg een prima kopkans, maar zag zijn inzet over het doel van Muslera vliegen.

In de fase daarna vielen er maar weinig kansen waar te nemen. Zo probeerde Demirbay het met een schot, dat te matig was om het Vural lastig te maken. Sivasspor was nog niet uitgeteld, maar kwam lange tijd ook niet tot de benodigde mogelijkheden. Vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd kwam de ultieme mogelijkheid er toch. Demirbay maakte hands en de daaropvolgende strafschop werd benut door Koita: 1-1.

Galatasaray zette in de slotfase nog alles op alles om zeer duur puntenverlies te voorkomen. Vural had echter een antwoord in huis op een rebound van Halil Dervisoglu. Niet veel later onderscheidde Vural zich opnieuw met een knappe redding op een poging van Eyüp Aydin. Tot overmaat van ramp pakte Aktürkoglu in minuut 97 zijn tweede gele kaart van de wedstrijd.

