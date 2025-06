Galatasaray contacteert Stipic-Wipfler om volgende toptransfer te realiseren

Galatasaray gaat de komende dagen zijn interesse in Inter-middenvelder Hakan Çalhanoglu intensiveren, melden onder meer Fabrizio Romano en Matteo Moretto van Relevo. De verwachting is dat de club de komende in contact zal staan met de zaakwaarnemer van de Turk, Gordon Stipic -Wipfler.

Als aanvoerder heeft Çalhanoglu een cruciale rol bij Inter, al zou de club er onder de juiste voorwaarden voor openstaan om een deal te sluiten met Galatasaray. Volgens La Gazzetta dello Sport denken de Italianen aan een transfersom van 35 à 40 miljoen euro.

De 31-jarige Çalhanoglu, die een contract heeft tot medio 2027, staat ook in de belangstelling van Saudische clubs. Onbevestigde berichten luiden dat de centrale middenvelder graag zou spelen in de Turkse Süper Lig. Dat deed de geboren Duitser niet eerder.

Inter zou met de verkoop van Çalhanoglu flink kunnen cashen en bovendien verjongen. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Inter Nicolò Rovella (23) van Lazio hoog op het lijstje staan. De Italiaan heeft een vertrekclausule van 50 miljoen.

Çalhanoglu leidde Inter afgelopen seizoen voor de tweede keer in drie jaar naar de Champions League-finale. De vrijetrappenspecialist greep echter opnieuw naast de trofee met de grote oren, terwijl de landstitel op de laatste speeldag in de Serie A naar Napoli ging.

Eerder op de dag werd bekend dat Galatasaray ook zeer serieuze interesse heeft in Manchester City-middenvelder Ilkay Gündogan. Net zoals het geval is met Inter is er van directe onderhandelingen met Man City nog geen sprake.

Zowel Gündogan als Çalhanoglu is momenteel aanwezig in de Verenigde Staten voor het WK voor clubs, waardoor beide deals een aanzienlijk deel van de zomer in beslag kunnen nemen.

Galatasaray handelde eerder wel bijzonder slagvaardig met het vastleggen van Leroy Sané, die na het WK voor clubs met Bayern München aansluit in Istanbul. Daarnaast bestaat er ook serieuze belangstelling voor Victor Osimhen en Emiliano Martínez.