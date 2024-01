Galatasaray breekt de ban na een uur en volgt spoor van concurrent FenerbahÃ§e

Galatasaray breekt de ban na een uur en volgt spoor van concurrent Fenerbahçe

Galatasaray heeft gedaan wat het moest doen in de Turkse Süper Lig. De ploeg van trainer Okan Buruk won in eigen huis met 3-0 van Konyaspor. Cim Bom slaagde er lange tijd niet in om een treffer te forceren, totdat Abdülkerim Bardakci na een uur spelen de ban brak met een fraaie volley. Wilfried Zaha en opnieuw Bardakci zorgden in de slotfase voor een ruimere marge. Galatasaray heeft nu net als titelconcurrent Fenerbahçe 47 punten verzameld.

Galatasaray moest het stellen zonder enkele sterkhouders. Zo liggen Davinson Sánchez, Sérgio Oliveira en topscorer Mauro Icardi in de lappenmand en moest Lucas Torreira de wedstrijd laten schieten wegens een schorsing. Hakim Ziyech zat bovendien niet in de selectie. Halil Dervisoglu stond in de punt van de aanval. De Rotterdammer werd in zijn rug gesteund door Dries Mertens. Kerem Aktürkoglu (rechts) en Zaha (links) bestreken de flanken.

Aktürkoglu bezorgde Galatasaray bijna een vroege voorsprong. De vleugelspeler trok naar binnen en loste een gevaarlijk schot, dat gekeerd werd door de pas achttienjarige doelman Deniz Ertas. Het eerste echte schrikmoment voor Galatasaray volgde niet veel later. Marlos Moreno zag Fernando Muslera knap redding brengen op zijn schot. De Colombiaan bleek bovendien buitenspel te hebben gestaan.

Galatasaray, dat Fenerbahçe eerder op de dag zag winnen, bleef op zoek gaan naar de openingstreffer en kwam opnieuw dichtbij via Aktürkoglu. Kaan Ayhan bood zijn teamgenoot een uitstekende schietkans aan, maar Aktürkoglu werkte van dichtbij over. In diezelfde fase probeerde Zaha het ook. De Ivoriaan, die niet is opgenomen in de Afrika Cup-selectie, schoot uit een lastige hoek op Ertas.

Ertas beleefde een drukke middag en moest zich even later opnieuw laten gelden bij een vrije trap van Demirbay. Vlak nadat Muslera aan de andere kant redde op een poging van Alexandru Cicaldau, kreeg Galatasaray zijn volgende kans. Zaha sneed naar binnen en probeerde Ertas van dichtbij te verschalken, maar de goalie zag tot zijn opluchting dat de bal rakelings naast ging.

Na rust bleef Galatasaray aanzetten en opnieuw scheelde het weinig of de openingstreffer was een feit. Aktürkoglu zag zijn schot maar net naast gaan. Ondanks het overwicht bleef Konyaspor regelmatig gevaarlijk voor het doel komen. Zo gaf Guilherme voor op Nelson Oliveira, die Muslera tot een prima redding dwong.

Na iets meer dan een uur spelen brak Bardakci alsnog de ban. Een vrije trap leverde in eerste instantie niets op, maar ook na het mislukte dode spelmoment bleef Galatasaray in balbezit. Kerem Demirbay had wat tijd en ruimte op links en slingerde de bal met veel gevoel het zestienmetergebied in. De controleur vond Bardakci, die via een fraaie volley scoorde: 1-0.

Vlak voor tijd gooide Zaha het duel definitief in het slot. Ertas verwerkte een schot van Demirbay dusdanig matig, dat Zaha de bal alleen nog maar hoefde binnen te tikken: 2-0. Diep in blessuretijd werd het ook nog 3-0. Bardakci kopte een hoekschop van Eyüp Aydin prima binnen en tekende zo voor zijn tweede treffer van de wedstrijd.

