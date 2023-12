Galatasaray blijft in het spoor van Fenerbahçe dankzij blunderende doelman

Galatasaray heeft woensdagavond een nipte zege in de Turkse Süper Lig geboekt. Een treffer van Kerem Akturkoglu bleek vijf minuten voor rust voldoende voor de ploeg van trainer Okan Buruk tegen Karagumruk. Galatasaray komt door de overwinning weer op gelijke hoogte met koploper Fenerbahçe, dat eerder op de dag in een spektakelstuk afrekende met Kayserispor (3-4).

Bijzonderheden:

Galatasaray startte met onder meer Hakim Ziyech en Dries Mertens in de basis, terwijl Halil Dervisoglu negentig minuten op de bank bleef. Kerem Akturkoglu wist de ban namens de thuisploeg in de veertigste minuut te breken. Een afstandsschot van Kerem Demirbay leek houdbaar voor Karagumruk-doelman Emre Bilgin, echter liet de sluitpost los, waarna Akturkoglu er razendsnel bij was om toe te slaan: 1-0. Galatasaray kwam vlak na het verstrijken van de reguliere speeltijd nog met de schrik vrij, nadat een treffer van Serdar Dursun werd afgekeurd wegens buitenspel.

Galatasaray - Karagumruk 1-0

41’ 1-0 Kerem Akturkoglu

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Fenerbahçe 16 14 1 1 30 43 2 Galatasaray 16 14 1 1 23 43 3 Kayserispor 16 8 5 3 6 29 4 Trabzonspor 15 8 2 5 8 26 5 Besiktas 15 8 2 5 3 26 6 Adana Demirspor 16 6 6 4 8 24 7 Antalyaspor 16 6 6 4 5 24 8 Kasımpaşa 16 6 4 6 -4 22 9 Rizespor 15 6 4 5 -5 22 10 Hatayspor 15 4 6 5 2 18 11 Ankaragücü 15 4 6 5 0 18 12 Medipol Basaksehir 16 5 3 8 -3 18 13 Sivasspor 16 4 6 6 -8 18 14 Fatih Karagümrük 16 4 5 7 3 17 15 Gaziantep FK 16 5 1 10 -10 16 16 Konyaspor 15 3 5 7 -6 14 17 Samsunspor 15 4 2 9 -8 14 18 Alanyaspor 15 3 5 7 -11 14 19 Pendikspor 15 3 4 8 -17 13 20 İstanbulspor 15 2 2 11 -16 8

