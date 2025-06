Galatasaray bevestigt komst van Leroy Sané en onthult zijn salaris

Leroy Sané vertrekt per 1 juli naar Galatasaray, zo maakt de Turkse topclub bekend via de officiële kanalen. De 29-jarige buitenspeler loopt op 30 juni uit zijn contract bij Bayern München, waardoor hij transfervrij kan overstappen. De club heeft zijn salaris ook direct bekendgemaakt.

Sané, die tot medio 2028 tekent, gaat negen miljoen euro netto per jaar verdienen. Daarnaast ontvangt hij een loyaliteitsbonus van drie miljoen euro per seizoen.

“Ik kan niet wachten om alles te geven voor deze club, samen successen te bereiken en onze fans te ontmoeten”, laat de Duitser optekenen. President Aydın Özbek is ook blij met de transfer. “We zullen een team neerzetten dat kan strijden in de Champions League.”

“Sané-tenues zijn vanaf nu te koop en we verwachten dat er honderdduizenden worden verkocht. We hebben de grote steun van onze fans nodig”, aldus de president. Abdullah Kavukcu, de sportief directeur, doet ook zijn zegje.

“Een van de grootste factoren om Sané hierheen te halen, zijn onze fans. We zijn hier allemaal voor Galatasaray. We verwachten opnieuw een record van onze fans met de producten van Sané.”

Het contract van de linkspoot gaat dus per 1 juli in. Dat betekent dat Sané nog een aantal wedstrijden mee kan doen met Bayern op het WK voor clubs. Met het vertrek van de Duitser komt er een einde aan een vijfjarig verblijf in Beieren.

De Duitsers namen hem medio 2020 voor 49 miljoen euro over van Manchester City. Sané speelde tot dusver 220 duels voor der Rekordmeister, met wie hij vier titels, twee Duitse Super Cups, één UEFA Super Cup en één WK voor clubs won.