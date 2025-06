Al-Hilal heeft een mokerslag te verweken gekregen in de jacht op Victor Osimhen. Niet alleen heeft Napoli het bod van minimaal 65 miljoen euro afgewezen, ook Osimhen komt er, al dan niet voorlopig, niet uit met de Saudische topclub. Galatasaray heeft ondertussen een recordbod ingediend bij Napoli en hoopt ook de komende seizoenen over de Nigeriaan te beschikken.

Eerder op de dag werd bekend dat Al-Hilal-trainer Simone Inzaghi bijzonder graag zou samenwerken met Osimhen. De goaltjesdief heeft een duizelingwekkend jaarsalaris van 26 miljoen euro per jaar afgewezen, melden verschillende Italiaanse media.

Het afwijzen van het aanbod zou vooral te maken hebben met de wens van Osimhen om in Europa te willen blijven. Alleen een uitermate krankzinnig bedrag kan hem nog op andere gedachten brengen, klinkt het.

Napoli houdt vast aan de vraagprijs van 75 miljoen euro, de vastgestelde afkoopclausule in het tot medio 2026 lopende contract van Osimhen. Dat lijkt geen onoverbrugbaar obstakel voor Al-Hilal, maar de persoonlijke wensen van Osimhen wel.

Vooralsnog is het onbekend of Al-Hilal terugkeert bij Osimhen met een nog hoger salaris. Diezelfde club bood eerder deze transferwindow een jaarsalaris van ongeveer 77 miljoen euro aan Manchester United-aanvoerder Bruno Fernandes, maar de Portugees zag een overstap naar het Midden-Oosten niet zitten.

Volgens Fabrizio Romano en Florian Plettenberg van Sky Sport heeft Galatasaray zich in de strijd om Osimhen gemengd. De spits was vorig seizoen al actief bij de Turkse topclub en veroverde daar naast de harten van de supporters ook de landstitel en beker.

Duidelijk is dat Napoli niets heeft aan een kale huurperiode, daar Osimhen nog slechts een jaar vastligt en de club zo 75 miljoen euro zou mislopen. Een contractverlenging ligt ook niet bepaald voor de hand, gezien Osimhens verstoorde relatie met de directie.

Een permanente transfer naar Galatasaray is ondanks de torenhoge transfer- en salariskosten niet uitgesloten. De club is volgens Sky Sport bereid 60 à 65 miljoen euro te betalen, tegen een jaarsalaris van 15 miljoen euro. In ieder geval de transfersom lijkt te weinig om de transfer te voltooien.

Volgens Plettenberg heeft Galatasaray het bod reeds ingediend bij Napoli. Het huidige transferrecord van Galatasaray bedraagt achttien miljoen euro. Voor dat bedrag nam de club Gabriel Sara over van Norwich City.