Gakpo poetst foutje van Van Dijk weg en kroont zich tot held van Anfield

Liverpool heeft woensdagavond in eigen huis met 2-1 afgerekend met Fulham. The Reds kwamen nog wel achter door een doelpunt van Willian, maar kwamen de achterstand te boven dankzij treffers van Curtis Jones en Cody Gakpo. 24 januari staat de return in Londen op het programma.

In de openingsfase van het duel op Anfield keken beide ploegen de kat uit de boom. Na enkele plaagstootjes van Liverpool kwam Fulham verrassend genoeg op voorsprong.

Virgil van Dijk kopte de bal ongelukkig door op Andreas Pereira, die vervolgens in het strafschopgebied Willian wist te bereiken. De Braziliaan nam de bal aan en schoot raak door de benen van Virgil van Dijk: 0-1.

?????????????? zet Fulham op voorsprong op Anfield. Virgil van Dijk gaat niet helemaal vrijuit bij de treffer ?? ?? https://t.co/ytisVk3N0V#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #LIVFUL pic.twitter.com/w6KBYg6bnC — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 10, 2024

Een kwartier later kreeg Van Dijk ook nog een gele kaart gepresenteerd. De hand van de aanvoerder van the Reds kwam in het gezicht van Pereira, die een theaterstuk opvoerde en gewillig naar het gras ging.

Jürgen Klopp was woedend om de prent en moest door de vierde man gekalmeerd worden. In het restant van de eerste helft kwam Fulham er nog een aantal keer gevaarlijk uit, maar het mocht niet baten. Liverpool was dichtbij met een afstandsschot van Joe Gomez. Hij schoot naast.

Na rust bleef Liverpool het proberen van afstand. Schoten van Ryan Gravenberch en Harvey Elliot bleken ongevaarlijk. Alleen Alexis Mac Allister moest Fulham-doelman Bernd Leno tot een redding dwingen.

Uiteindelijk kwam de ploeg van Klopp na zeventig minuten spelen dan toch langszij. Jones haalde van afstand uit en zag zijn poging dankzij een deflectie achter Leno dwarrelen: 1-1.

Twee minuten later kwam Liverpool zelfs op voorsprong. De ingevallen Gakpo kreeg een lage voorzet van Darwin Nuñez in de zestien en schoot knap bij de eerste paal raak: 2-1.

In de laatste twintig minuten van het duel was Liverpool via Nuñez nog een aantal keer dicht bij een treffer. Leno had het echter op zijn heupen en liet de bal niet meer door.

