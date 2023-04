Gakpo maakt grote indruk in Engeland: ‘Niveau in Premier League is zó hoog’

Zaterdag, 22 april 2023 om 16:59 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:48

Cedric van der Gun is onder de indruk van de ontwikkeling van Cody Gakpo bij Liverpool. Dat vertelde de analist zaterdagmiddag voorafgaand aan het Premier League-duel tussen Liverpool en Nottingham Forest. Van der Gun geeft aan dat de 23-jarige aanvaller, die in de winterstop overkwam van PSV, zich sneller heeft aangepast aan het niveau van de Premier League dan hij had verwacht.

“Hij doet het goed”, begint Van der Gun over Gakpo. “Liverpool heeft natuurlijk een wisselvallig seizoen, dus het was in het begin ook wel moeilijk voor hem om gelijk zijn eigen spel te laten zien. Het heeft best wel even geduurd voordat hij echt in vorm kwam. Het is natuurlijk best wel wisselvallig: de ene wedstrijd doet hij het hartstikke goed, en dan weer wat minder. Maar ik moet zeggen dat hij me wel verrast.”

Cody Gakpo verrast Cedric van der Gun ?? "Het tempo is zo hoog. Het is niet dat je daar zomaar in meekan."#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/MBs2Coj8kU — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 22, 2023

Dat heeft voor Van der Gun, die zelf twee seizoenen in Engeland bij Swansea City speelde, vooral te maken met het snelle aanpassen van Gakpo. “Ik weet gewoon dat het niveau zó hoog ligt in de Premier League, de snelheid van het spel is zo hoog. Dat is ook niet iets waar je zomaar ineens in meekan. Hij heeft zich daarin best wel snel aangepast. En hij is in staat om niet alleen maar mee te gaan in het tempo op fysiek gebied, maar kan ook nog echt gewoon zijn eigen wedstrijd spelen. Hij staat natuurlijk vaak in de spits, maar hij is slim, dus hij weet wanneer hij zich moet laten uitzakken, hoe hij daar aan de bal moet komen, hij is bepalend nu bij Liverpool met goals en assists, houdt goed overzicht… Dus dat is wel positief om te zien.”

Sinds zijn overstap naar Liverpool speelde Gakpo negentien keer in het shirt van Liverpool in alle competities. Daarvan stond hij zeventien keer in de basis. De Eindhovenaar kwam in totaal tot vijf treffers en één assists voor the Reds, die momenteel een teleurstellende achtste plek in de Premier League bezetten. In de Champions League werd Gakpo met Liverpool uitgeschakeld door Real Madrid (6-2 over twee duels), in de FA Cup door Brighton & Hove Albion (2-1).