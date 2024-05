Gakpo heeft geen beeld van Slot: ‘Dan ga ik toch niet zomaar iets roepen?’

Cody Gakpo weet niet nog niet goed wat hij van Arne Slot kan verwachten. De oefenmeester is de opvolger van Jürgen Klopp bij Liverpool en krijgt dus onder meer te maken met Gakpo. De twee hebben elkaar nog nooit gesproken, zo vertelt Gakpo onder meer.

Gakpo bereidt zich bij het Nederlands elftal voor op het EK komende maand in Duitsland en stond bij een persmoment De Telegraaf te woord. De linksbuiten wordt gevraagd naar zijn verwachtingen van Slot, maar weet niet goed wat hij moet antwoorden.

Gakpo weigert dan ook om direct met superlatieven te strooien. "Ik weet het gewoon nog niet, hoe hij als trainer is en ik heb hem nog niet eerder gesproken. Dan ga ik toch niet zomaar iets roepen? Maar ik weet wel dat hij het ons bij PSV altijd heel moeilijk heeft gemaakt en als een heel goede trainer bekendstaat, natuurlijk."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Uiteindelijk zal er een keer een gesprek gaan plaatsvinden wat betreft de situatie van iedere speler en wat de plannen zijn", weet Gakpo, die daarna wordt gevraagd of de visie van Slot goed bij Liverpool past. "Ik denk het wel, anders hadden ze hem niet aangesteld", antwoordt Gakpo lachend.

"Als je praat over verzorgd voetbal en hoog druk, met dat laatste als heel groot kenmerk van ons onder Jürgen Klopp, dan is dat ook iets wat we zeker gewend zijn.” Naast Gakpo krijgt Slot ook te maken met twee andere landgenoten: Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch. Of de toekomst van Sepp van den Berg in Liverpool ligt, moet nog blijken.

Gakpo maakte onlangs het afscheid van Klopp bij Liverpool mee. Onder leiding van de Duitser wonnen the Reds onder meer de Premier League en Champions League. "Het was gewoon een heel emotionele dag", blikt Gakpo terug op het speciale afscheid, een kleine twee weken geleden.

"Als je kijkt naar de impact die hij heeft gehad op de club, de fans, de spelers, waarvan velen hem veel langer hebben meegemaakt dan ik deze anderhalf jaar: dat is iedereen heel veel waard geweest. Het belangrijkste wat ik van hem heb geleerd? Dat je niemand iets hoeft te bewijzen, behalve jezelf."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties