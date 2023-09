Gaat Salah nog vertrekken? In deze landen is de transfermarkt nog open

Dinsdag, 5 september 2023 om 20:30 • Bart DHanis • Laatste update: 21:05

Waar voor de meeste Europese competities de transfermarkt op 1 september sluit, zijn er ieder jaar nog verschillende landen waarin de transfermarkt een stuk langer open is. Ook in het kapitaalkrachtige Saudi-Arabië is de markt nog open. Over welke landen gaat het en op welke dag sluiten deze landen de markt? Voetbalzone zet ze in dit artikel op een rijtje.

Dinsdagochtend werd bekend dat Owen Wijndal tijdelijk bij Ajax vertrekt om het Royal Antwerp FC van Mark van Bommel te versterken. Ook Tanguy Ndombélé en Davinson Sánchez maakten dit weekend nog de overstap van Tottenham Hotspur naar Galatasaray, terwijl de transfermarkt in Engeland al gesloten was. Mochten Ajax en the Spurs een vervanger willen aantrekken, is een transfervrije speler de enige optie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Langere transferperiode

Turkije en België zijn niet de enige landen waar de transfermarkt later sluit dan 1 september. In België sluit de markt wel het kortst na 1 september, namelijk op 6 september. Kort daarna sluiten ook de geldsluizen van de clubs in Saudi-Arabië: volgens de website van de Saudische voetbalbond sluiten zij de markt op 7 september. Een land waar regelmatig spelers naartoe trekken na het einde van de transferperiode in Nederland is Mexico. Daar mogen pas na 13 september geen inkomende transfers meer geregistreerd worden. Quincy Promes is een speler die in 2021 na het sluiten van de Nederlandse markt nog een transfer naar Rusland maakte. Dit jaar kunnen Russische clubs zaken doen tot 14 september. Mochten spelers voor deze tijd nog steeds geen transfer hebben gemaakt en echt weg willen, dan kunnen ze hun laatste kans grijpen op 15 september, vlak voordat ook de markt in Griekenland en Turkije sluit.

De kans is dus groot dat er komende week nog een aantal spelers vertrekken bij hun huidige club. Een van die spelers zou Mohamed Salah kunnen zijn. De superster van Liverpool staat al weken in de belangstelling van het Saudische Al-Ittihad Club, waar een megacontract voor hem klaar zou liggen. Liverpool-manager Jürgen Klopp zei op een persconferentie afgelopen weekend er alles aan te doen om de Egyptenaar binnenboord te houden. Diezelfde Klopp klaagde ook over het langer open zijn van de transfermarkt in onder meer Saudi-Arabië. De Duitse oefenmeester is bang dat spelers alsnog voor het grote geld kiezen in het Midden-Oosten en dat de verkopende club zonder vervanger wordt achtergelaten. “Daar moet de UEFA of FIFA iets aan doen. We moeten het voetbal beschermen”, aldus Klopp.