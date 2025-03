Gaat Kevin De Bruyne Manchester City verlaten? 'We hebben met hem gesproken en hij komt hier graag'

Kevin De Bruyne gaat Manchester City naar alle waarschijnlijkheid verlaten. De Belgische middenvelder beschikt over een aflopend contract in Engeland en heeft al gesprekken met een andere club gevoerd.

De Bruyne kwam in 2015 voor zeventig miljoen euro over van VfL Wolfsburg. Bij Manchester City groeide hij uit tot een van de beste spelers ter wereld.

Nu loopt zijn contract bij de Engelse kampioen af. De 33-jarige spelverdeler werd al eens in verband gebracht met een overstap naar de Major League Soccer en Saudi-Arabië, waarbij zijn voorkeur naar verluidt uit zou gaan naar een transfer naar de Verenigde Staten.

De geruchten werden nogmaals gevoed toen San Diego FC-directeur Tyler Heaps tegenover The Sun onthulde dat hij met De Bruyne en zijn management heeft gesproken.



“Het klopt dat ik met hem en met zijn manager heb gesproken. De Bruyne houdt heel erg van deze omgeving en hij komt hier elk jaar op vakantie, maar momenteel past het niet in ons budget”, liet de directeur weten.

San Diego ligt in Californië tegen de grens van Mexico aan. Het is daarom dat de club uitkomt in de Western Conference van de MLS. De club staat daar momenteel vierde.

Mocht De Bruyne er in de zomer alsnog uitkomen met San Diego FC, dan wordt de Belgische superster ploeggenoot van voormalig PSV-speler Hirving Lozano. Hij verkaste afgelopen winter naar de Verenigde Staten.