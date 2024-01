Gaat Akpom Ajax verlaten? ‘Onderhandelingen met geïnteresseerde club vorderen’

Ajax neemt deze winter mogelijk al afscheid van Chuba Akpom. Volgens journalist Santi Aouna is LOSC Lille met Ajax in gesprek om hem op huurbasis over te nemen.

Hoe betrouwbaar het nieuws van Aouna is, is niet duidelijk. Wel was hij afgelopen zomer de eerste die naar buiten bracht dat Calvin Stengs een transfer naar Feyenoord ging maken.

Het nieuws over een huurtransfer van Akpom naar Lille werd vlak na de kerst al gebracht door de journalist van Foot Mercato. Nu schrijft hij dat de onderhandelingen nog altijd vorderen.

Lille heeft met Jonathan David eigenlijk maar één echte spits in huis. De Fransen verloren vlak voor de winterstop met 2-1 op bezoek bij RC Strasbourg, waarna trainer Paulo Fonseca onthulde dat zijn team op zoek gaat naar een nieuwe nummer 9 in januari.

Akpom is één van de aankopen van Sven Mislintat die Ajax mag verlaten. Akpom kwam dit seizoen vóór zijn komst naar de Amsterdammers namelijk niet meer uit voor Middlesbrough. Daardoor mag hij deze campagne nog voor een ander team uitkomen.

Akpom kwam in de laatste weken van de zomerse transferwindow voor ruim 12,5 miljoen euro over van Middlesbrough, maar kende zware eerste maanden bij Ajax. Sinds John van ’t Schip voor de groep staat in de Johan Cruijff ArenA krijgt de spits steeds meer minuten.

In de achtereenvolgende wedstrijden tegen FC Volendam (1-0 winst), sc Heerenveen (4-1 zege), Almere City FC (2-2) en Vitesse (5-0 overwinning) was Akpom goed voor vijf doelpunten. Akpom ligt nog tot medio 2028 vast in Amsterdam. Ook scoorde hij twee keer in het Europa League-duel met AEK Athene (3-1 winst).

